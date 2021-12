Un ospedale in via di rottamazione 

«Che facciamo domani?». Raffaella Ferrai dirige il reparto di Medicina del Nostra Signora della Mercede di Lanusei sapendo che da oggi non potrà più contare sulla consulenza dei cardiologi in caso di necessità. Il reparto è chiuso per mancanza di specialisti. Luisa Carcangiu, medico responsabile del Pronto soccorso, interviene quasi in lacrime alla conferenza dei sindaci per la sanità, convocata ieri in municipio: «Siamo fortemente preoccupati», dice. «Ci hanno lasciati soli».

Oltre ai sindaci in fascia tricolore, ci sono il consigliere regionale Salvatore Corrias, i vertici Asl e Attilio Murru per Ats, e quasi tutti i primari dell’ospedale in agonia.

«Scoprite le carte»

A sostegno della lettera firmata da tutti i direttori indirizzata ai vertici della sanità che mette nero su bianco criticità e obiettivi. «Si rileva che, negli ultimi anni, si è assistito al progressivo depauperamento dei servizi sanitari offerti dal presidio ospedaliero unico della Asl di Lanusei; da tempo si lamentavano disfunzioni e disservizi in quasi tutti i reparti del nosocomio, imputabili principalmente alla carenza di dirigenti medici; in particolare, la dotazione organica di dirigenti medici dovrebbe essere composta da 120 unità a fronte di 69 attualmente presenti in sevizio». E, visto che non si spiega perché in altre aree i medici invece ci siano, è già stata depositata una richiesta di accesso agli atti per capire la dislocazione degli specialisti in Sardegna e se il rapporto dotazione e pianta organica è omogenea o meno».

Promemoria