Un obolo per i frati cappuccini 

Pochi soldi nella cassetta delle offerte mentre spese che rendono sempre più complicato tenere aperto il santuario di Fra Nazareno: la crisi economica mette in difficoltà anche i cappuccini di Is Molas. La pandemia ha ridotto notevolmente il numero dei fedeli che prendono parte alle cerimonie officiate dagli ultimi due frati rimasti a Is Molas, padre Roberto e padre Fabio Basciu, e – di conseguenza – anche l’esito delle questue che servono a mantenere in piedi il convento.

Nel convento

Roberto Sardu, padre guardiano del santuario consacrato alla Madonna della Consolazione, dove riposano le spoglie di Fra Nazareno, racconta le difficoltà di sostenere un complesso religioso così grande senza l’aiuto dei fedeli: «Solo di Tari paghiamo 2mila euro all’anno. Poi ci sono le spese per l’energia elettrica, che non sono da meno: la chiesa è sempre calda d’inverno e fresca d’estate per permettere alle persone di assistere alle messe in condizioni confortevoli. Abbiamo un pozzo, è vero, ma l’acqua è salmastra e possiamo utilizzarla per gli ulivi, ma non certo per innaffiare i fiori, per questo nelle spese è necessario aggiungere la bolletta di Abbanoa».

I fedeli

Padre Roberto ricorda che, in tempi di pandemia, a Pula non ci sono più i pellegrini che arrivavano con i pullman provenienti un po’ da tutta l’Isola e che alle messe quotidiane i presenti si possono contare sulle dita delle mani: «In chiesa ci sono più o meno sempre le stesse persone, non sono più di dieci: si capisce che non si può pretendere un’offerta sempre dagli stessi fedeli. Questo santuario è un punto di riferimento spirituale per tante persone: ci auguriamo presto di poter riabbracciare i pellegrini che provenivano da ogni angolo della Sardegna».

Una tantum

Per sostenere il convento dei cappuccini di Is Molas, il Comune ha deciso di stanziare 10mila euro, in modo da scongiurarne la chiusura nei giorni feriali.

«Ci è sembrato giusto, in questo momento di difficoltà, stringerci attorno ai cappuccini di Is Molas – spiega la sindaca di Pula , Carla Medau - , il santuario rappresenta per la nostra comunità un punto di riferimento spirituale e culturale: va ricordato, inoltre, che fa parte del percorso francescano e ha quindi anche un’importanza di tipo turistico. Gestire un complesso religioso come quello è piuttosto dispendioso: senza sostegno il santuario rischia di aprire le porte ai fedeli solo la domenica».

In Aula

La decisione trova d’accordo anche la consigliera di minoranza, Elisabetta Loi: «L’amministrazione ha fatto tutte le valutazione opportune: in questo momento così difficile è doveroso impegnarci per aiutare tutti quelli colpiti dalla crisi, perché le famiglie e le imprese in difficoltà sono davvero tante».

Ivan Murgana

