«Un nuraghe tra i fichi d’india» 

«A Quartucciu c’è un quinto nuraghe», grida con orgoglio Corrado Mascia, esponente dell’associazione I custodi della memoria e grande appassionato di archeologia. «A malincuore abbiamo appurato lo stato di estremo degrado». Chiamato “Piccia”, sorge in località Is Concias a pochi passi dai parcheggi del Diverland, l’attrattiva turistica di spicco delle estati cagliaritane. Dall’esterno sembra un ammasso di pietre che costeggiano una mulattiera, ricoperto da piante di fichi d’india e rovi, circondato da rifiuti di ogni genere: valigie, libri vecchi, tubi, tettoie di eternit, bottiglie, ruote, sterili edilizi e anche una sedia, in plastica, posizionata in cima.

L’appassionato

«Avrei preferito strapparmi vestiti e pelle così come è successo per gli altri tre nuraghi presenti sul territorio, ma questo purtroppo è il più offeso e il più deturpato», commenta Mascia che attraverso la sua pagina denuncia e testimonia lo stato in cui versano gli edifici archeologici non solo della sua città, Quartucciu, ma di tutta la Sardegna. «Pensavo di trovare una situazione meno difficile. Dopo il Nanni Arrù, il nuraghe Anna, il Juncus, il Corti de sa Perda posso affermare, con certezza, di aver localizzato il quinto edificio di età nuragica nel territorio quartuccese».

Corrado Mascia ne è certo, quelle pietre sparse in tutto il campo circostante e nelle quali è facile inciampare, non sono altro che i resti di un manufatto che ha quasi 3500 anni. «Tanti, troppi i conci di granito sparsi qua e là, che ancora conservano i lineamenti di una maestria che ha caratterizzato le nostre genti: i Giganti. È incredibile la potenzialità di questo sito, che molto probabilmente conserva anche i resti di una tomba di giganti, che secondo gli archivi è denominata Si e Pipia».

Se le ipotesi dell’appassionato trovassero un riscontrato, questa sarebbe la seconda tomba dei giganti, dopo quella de is Concias, presente nel territorio quartuccese, a cui vanno ad aggiungersi altri innumerevoli manufatti come necropoli, tombe bizantine, menhir e nuraghi, nascosti e abbandonati tra le campagne, ma facilmente raggiungibili anche da collezionisti clandestini che negli anni li hanno depredati e ancora oggi poco tutelati dagli amministratori locali.

Il sogno

«Niente e nessuno ci vieta di sognare, nessun tono polemico, abbiamo fiducia e speranza e siamo convinti che ci sia ancora il tempo per rimediare e recuperare il nuraghe Piccia», precisa Mascia che lancia una proposta all’amministrazione comunale quartuccese: «Dateci i mezzi e gli strumenti e noi prima di tutto eliminiamo i rifiuti e tagliamo i cespugli. Poi si può valutare di scavare un po’ per farlo affiorare e, soprattutto si recuperano i conci dispersi lì intorno e si mettono vicino alla struttura e, infine, va messo un cartello che indica la presenza del bene archeologico, che indubbiamente merita e può dare di più».

Ad accogliere con entusiasmo la notizia del ritrovamento del quinto nuraghe in territorio quartuccese è stata l’assessora alla cultura, Elisabetta Contini, che si dice pronta a supportare ogni iniziativa dell’associazione: «Siamo pronti a valorizzarlo. Bisogna capire come muoversi e chi appartiene l’area. Abbiamo un territorio ricco di beni archeologici, bisognerebbe fare prima di tutto una mappatura della zona con una ricostruzione delle scoperte fatte in passato, purtroppo bisogna anche tener conto degli investimenti economici che la tutela di questi manufatti richiede».

