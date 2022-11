«Un nuovo stadio e una casa per i senzatetto» 

Un incontro che di fatto segna il traguardo dei primi due anni di amministrazione targata Milia. Dall’Urbanistica, con la ripresa dell’iter per il nuovo Puc e del piano di utilizzo dei litorali. Fra gli obiettivi raggiunti c’è la definizione del contenzioso per gli espropri di Sant’Anastasia, il percorso per chiudere i piani di risanamento.

«Dobbiamo puntare sul rapporto fra tradizione e innovazione», le parole del sindaco Graziano Milia durante la seduta di confronto del Consiglio comunale convocata ieri. «Abbiamo una carenza d’organico, ma ci sono anche una serie di cose che incidono e bloccano nostra attività, compresa la partita del bilancio e della Omnibus in Consiglio regionale. Così come siamo appesi alla sentenza della Corte costituzionale per sapere cosa fare vicino alle zone umide e sui piani di risanamento», ha ricordato il sindaco.

Dalle ex Distillerie Capra, alle Fornaci Picci, sino alla rinascita del polo sportivo di Is Arenas e l’ipotesi di un nuovo stadio di calcio in città. Ma nei grandi progetti per Quartu c’è anche la svolta per l’ex casa cantoniera di Flumini, che si vuole trasformare in sede comunale condivisa con la Città metropolitana.

Il sindaco

Bilancio di due anni

Nell’elenco anche le Politiche sociali, con le risorse per le estreme povertà, gli immigrati e i cittadini in situazione di fragilità, i grandi progetti come la casa per i senzatetto - finanziata con oltre 1 milione di fondi europei - quelli per l’inclusione di giovani e anziani, e i piani per i lavori socialmente utili destinati ai percettori del reddito di cittadinanza. Nelle trentacinque pagine di relazione ci sono anche gli altri settori: Pubblica istruzione, Sport, le Politiche di genere e Lgbt, l’assessorato dedicato a Flumini, Attività produttive, Ambiente, Turismo, Personale. Insieme a Mobilità - con metropolitana leggera e potenziamento del trasporto pubblico fra le priorità portate avanti in questi due anni - e Lavori pubblici con i primi cantieri in corso e pronti a partire: dal Palazzetto dello sport con i lavori appena iniziati, e il progetto di restyling del lungomare Poetto ormai ai nastri di partenza.

Nuovo mercato

Resta in piedi anche il progetto del nuovo mercato civico - con parcheggio interrato - in viale Colombo, la vecchia struttura davanti al palazzo comunale di via Porcu - almeno questa è l’ipotesi in campo - verrà demolita per fare spazio ad una grande piazza con altri parcheggi sotterranei.

Il dibattito

Oltre due ore e mezza di dibattito scandite dagli interventi di gran parte dell’assemblea civica. Un bilancio positivo, uniche note dolenti - emerse dai banchi della minoranza - i pochi risultati raggiunti a Flumini - a parte gli asfalti - nello sport e sul turismo. «Tutto sommato la città si sta muovendo, questa Giunta sta lavorando e rispetto al passato non c’è paragone, ma serve fare di più in alcuni settori», il commento condiviso da centrodestra e centrosinistra.

La rete idrica di Flumini

«In primis su Flumini», ha sottolineato la consigliera del Psd’Az Romina Angius, «dove il problema della rete idrica non è stato risolto. C’è ancora chi, rifornendosi nelle fontanelle pubbliche, viene etichettato come un ladro d’acqua. Chi vive nel litorale paga le tasse come i residenti del centro, e deve avere gli stessi servizi».

