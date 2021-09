Un nuovo sacerdote dopo 62 anni 

«Quando ero bambino lo guardavo con ammirazione desiderando di essere come lui. Vedevo una persona felice e io cercavo quella felicità. Si dedicava alle persone, in particolare ai giovani. Dopo la Messa entravo in sacrestia a salutarlo. Don Ignazio in seconda elementare, facendo un’eccezione, mi accettò a fare il chierichetto. Un gran regalo».

Daniele, 27 anni, l’8 ottobre realizzerà il sogno per il quale era nato per volere del Divino: farsi prete. L’arcivescovo padre Roberto Carboni lo ordinerà in Cattedrale e il giorno dopo nella parrocchiale di Abbasanta dove Daniele è nato e cresciuto, ultimo di tre figli. Sono passati 62 anni dal giorno in cui il paese del Guilcer ha donato un altro figlio alla Chiesa universale; l’ultimo don Francesco Porcu venne ordinato il 5 luglio del 1959.

Per dirla con Jovanotti, Daniele Quartu è un “ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno e perché non c’è niente di cui ho bisogno”.

I suoi maestri

Una famiglia normale quella di Daniele, casa, lavoro e chiesa dove il ragazzino incontra la persona giusta che l’aiuta a trovare la strada giusta: don Ignazio Cau, allora parroco di Abbasanta.

«Quando ero bambino lo guardavo con ammirazione desiderando di essere come lui. Vedevo una persona felice e io cercavo quella felicità. Si dedicava alle persone, in particolare ai giovani. Dopo la Messa entravo in sacrestia a salutarlo. Don Ignazio in seconda elementare, facendo un’eccezione, mi accettò a fare il chierichetto. Un gran regalo».

Da allora sacerdote per sempre. «La sua spontaneità mi colpì a tal punto da desiderare di essere come lui e non provavo vergogna a dire che da grande avrei voluto diventare prete». È bastato l’esempio di un santo sacerdote per fare un nuovo prete. «Certo, ma non solo. Il Signore per farmi capire di avere un disegno per me non ha usato mezzi straordinari, ma si è servito di alcune persone, prima di tutto di don Ignazio. La mia è una storia ordinaria ma straordinaria negli effetti. Basta mettersi nelle mani di Dio che ti parla attraverso le persone. Dopo don Ignazio ad Abbasanta arriva don Giovanni Marceddu che mi invitò a una campo scuola in seminario con gli aspiranti seminaristi, era il 27 maggio 2005».

Il seminario

Bellissimo regalo. «Beh, il giorno dopo volevo scappare, sentivo la nostalgia di casa. Ho chiamato i miei genitori che però arrivarono alla fine del campo scuola. Una fortuna perché in quella settimana mi affezionai talmente tanto da chiedere di entrare in seminario in prima media. I miei decisero però di aspettare le superiori e così nel settembre 2009 con la frequenza al liceo De Castro iniziai anche il periodo da seminarista».

Immaginiamo i suoi compagni di classe. «Per loro era una cosa insolita e strana il fatto che desiderassi di diventare prete. Conoscendomi nel tempo hanno capito che questo era il bene per me. Sono cresciuto umanamente e spiritualmente, quello che era il mio sogno era il sogno di Dio per la mia vita».

Daniele entra nel Seminario Regionale e nell’ottobre 2019 a Villaurbana, Siamanna e Siapiccia inizia il tirocinio pastorale.

Ripensamenti

Momenti di sconforto mai? «Normale, in certi momenti ho anche pensato che forse stavo sbagliando tutto nella mia vita. Ma se ti fidi del Signore vai avanti sereno perché è lui che ti ha voluto. Se ha pensato a questa strada è perché sia felice e perché possa aiutare a rendere felici le persone che Lui mi mette accanto».

Don Daniele suona il piano, canticchia e tifa per il Cagliari. «Moderatamente», precisa e se la ride.

