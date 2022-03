Un nuovo rifugio per i randagi 

Un’accelerata improvvisa, avvenuta non a caso. A Terralba gli uffici comunali da alcuni giorni stanno lavorando per dare in gestione il canile del paese, in località Pauli Zorca. Una struttura pronta per ospitare i cani randagi ma mai decollata: anche all’ultimo bando pubblicato circa sei anni fa nessuno ha partecipato. Ora c’è l’urgenza di aprire le porte e riportare a casa i cani di proprietà del Comune, ricoverati al “Dog Village Valle degli Orsi”, struttura privata di Arborea. Per l’amministrazione un costo di circa 80 mila euro all’anno.

Il canile sanitario

La struttura, già pronta, inizialmente aprirà come semplice rifugio. Per il Comune sarà un importante risparmio. Poi però l’immobile diventerà il primo canile sanitario della provincia dove anche altri Comuni potranno portare i cani randagi per le prime visite veterinarie in attesa di essere poi accolti. Un progetto ambizioso nato in collaborazione con la Asl di Oristano tempo fa. In questa prima fase il cane sarà sottoposto a tutte le visite per escludere la presenza di malattie. «Il tempo di reperire i fondi per acquistare le attrezzature e anche questo progetto prenderà il via - commenta il sindaco di Terralba Sandro Pili - Ora iniziamo come rifugio. C’è l’urgenza di portare via i cani da Arborea».

La scelta

Il Comune di Terralba ha deciso di accelerare i tempi dopo il blitz avvenuto la settimana scorsa all’interno della struttura di Arborea da parte del parlamentare Filippo Maturi, responsabile nazionale del Dipartimento per la tutela del benessere animale. Dal sopralluogo è emerso un sovraffollamento di animali. Maturi ha fatto notare tante criticità tra cui il degrado dell’immobile al quale si affidano 11 Comuni dell’Oristanese.