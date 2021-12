Un murale in memoria di Nicola 

Un murale in ricordo di Nicola Serra. Così gli amici hanno voluto ricordare il ventenne monserratino morto ad aprile in un incidente stradale. È stato realizzato in piazza Gennargentu dove lui e i suoi amici erano soliti riunirsi.

Gli amici

Un gruppo di ragazzi ha lavorato per giorni con l’aiuto di qualche esperto disegnatore, per riuscire a realizzare un’opera che avrà ora un impatto emotivo importantissimo. Erano le 19 di una maledetta domenica, 11 aprile, quando Nicola, mentre percorreva via Crasso in sella alla sua moto, aveva perso il controllo del suo mezzo cadendo rovinosamente e impattando contro una auto in sosta, un colpo fatale per il giovane motociclista. Immediato l’arrivo dei soccorsi ma i medici del 118, nonostante gli innumerevoli tentativi di rianimazione, non erano riusciti ad evitarne la morte.

La tragica notizia

Erano stati i Vigili del fuoco - colleghi di Gianluca, il padre del ragazzo - a far arrivare la funesta notizia in via Vitruvio, nella residenza della famiglia Serra. Era bastato poco alla prima squadra intervenuta sul posto per capire che la tragedia aveva colpito la famiglia di un collega e un amico, Gianluca, apprezzato sommozzatore. «La moto è stato un regalo per il raggiungimento del diploma», aveva racconta il padre nel giorno del funerale mentre gli amici raccontavano la sua passione per il calcio: «Aveva un amore smisurato per il calcio, era tifosissimo del Cagliari e ottimo calciatore tra i dilettanti», aveva raccontato un amico.