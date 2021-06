Un morto nello scontro tra motoscafi 

COMO. Una persona è morta e due sono rimaste ferite nello scontro fra due imbarcazioni avvenuto nel pomeriggio di ieri sul lago di Como.L'incidente è avvenuto poco al largo di Villa Balbianello a Lenno, nel Comune di Tremezzina. La vittima è Luca Fusi, 22 anni, di Guanzate, nel Comasco. Gli altri due feriti non sarebbero gravi. Da quanto si è appreso i tre giovani si trovavano su un motoscafo entrobordo nei pressi di villa Balbianello quando sono stati investiti da un altro motoscafo con a bordo una decina di giovani stranieri, che stavano facendo sci nautico. L'impatto è stato molto violento e il ragazzo sarebbe morto sul colpo. Le imbarcazioni sono state portate a riva dai vigili del fuoco mentre i carabinieri hanno cominciato a interrogare le persone coinvolte sul lungolago di Lenno.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente nautico, il ragazzo morto, insieme con due amici di 23 anni, tutti residenti nel Comasco, erano fermi a bordo di un motoscafo di 5 metri all'altezza di Villa Balbianello quando sono stati travolti da un altro motoscafo, di oltre 7 metri, sul quale c'erano 11 giovani turisti belgi. Ai comandi dell'imbarcazione più grande c'era una ragazza: il motoscafo in impennata è letteralmente passato sopra all'altro, come si nota dalle immagini del mezzo danneggiato, colpendo mortalmente il ragazzo e sfiorando gli altri due. La barca si è rovesciata e il 22 enne è morto all'istante. I compagni sono caduti in acqua e sono stati recuperati dai vigili del fuoco.

Sci nautico

Non è chiaro se i belgi stessero facendo sci nautico, anche se l'imbarcazione era attrezzata in tal senso. Fatto sta che l'impatto è stato molto violento, tanto da udirsi a centinaia di metri di distanza. In quel momento sul lago, in uno dei punti più suggestivi del Lario, c'erano altre barche. Non si esclude che la conducente possa essere rimasta abbagliata dal sole. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Menaggio che stanno interrogando tutti i testimoni e sottoporranno i ragazzi coinvolti all'alcol test.

«Oggi registriamo l'ennesima vittima, stavolta sul lago di Como, a seguito dello scontro tra due imbarcazioni. Il mio disegno di legge sull'estensione della disciplina, e delle pene, dell'omicidio stradale a quello nautico è fermo da oltre due anni in Commissione Giustizia», ha detto il senatore di Fratelli d'Italia, Alberto Balboni, vicepresidente della Commissione Giustizia.

