Un Monte pieno di plastica 

«In poche ore abbiamo raccolto 4 quintali di vetro, 3 di materiale ferroso - premette Veronica Canu, referente nuorese della onlus Plastic free -. Quindi, 4 metri quadri di secco e almeno 3 di plastica. L’Ortobene è una discarica a cielo aperto». La montagna dei nuoresi si conferma in balia degli incivili. Domenica una ventina di giovani volontari ha ripulito la zona di Sedda Ortai e il primo chilometro della strada che conduce alla vetta, con il supporto degli uomini della Protezione civile e degli operai di È-Comune. Anche stavolta la giornata ecologica ha svelato un’amara verità. «Il Monte mostra preoccupanti segnali di inciviltà pregressa», dice Valeria Romagna, assessora comunale all’Igiene urbana.

Paradiso in pericolo

È quello svelato dai volontari, capeggiati da Veronica Canu. Armati solo di buona volontà, hanno setacciato la montagna bistrattata, a caccia di rifiuti di ogni genere, gettati negli anni dagli incivili di turno.

«Abbiamo davvero recuperato di tutto, la situazione del monte Ortobene si conferma critica, nell’ultimo anno non è affatto migliorata - racconta Valeria Romagna, in prima linea anche in questa occasione per ripulire il polmone verde di Nuoro -. Vetro, rifiuti ingombranti, moltissima plastica. Per non parlare delle cicche. C’era davvero di tutto, soprattutto nelle varie scarpate presenti». Non nasconde il disappunto.

«Non riesco a capire cosa spinga certe persone a liberarsi di vecchi elettrodomestici, i cosiddetti ingombranti, in questo modo così sbagliato, quando il Comune ha attivato un servizio apposito senza costi aggiuntivi - precisa l’assessora -. Oltretutto, è presente pure il ritiro “porta a porta”. Trovo assurdo che uno debba pagare la Tari per poi prendersi la briga di caricare un vecchio frigorifero in auto o nel furgone per poi buttarlo tra i tornanti del Monte. Inoltre, mi preme sottolineare che è attivo pure il servizio sperimentale che consente di conferire gratuitamente negli eco-centri fino a 120 kg di “inerti”».