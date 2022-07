Un monologo lungo come la vita Ma è l’amore che salva il mondo 

«L’amore ispira la poesia che domina su tutto e allo stesso tempo su niente. Cioè, è il contrario del niente ma non si può razionalizzare o descrivere in maniera concreta.

«All’inizio non sapevo che titolo dare, per questo ho scelto “Un’ora di niente”. A dire il vero è stata una scelta anche provocatoria perché in Italia spesso i monologhi comici vengono un po’ snobbati. I monologhi come quello che porto in scena non sono solo comici, c’è tanto altro e soprattutto fanno riflettere. Quel “niente” poi è diventato tutto».

Che cos’è l’amore? Chiedetelo a Paolo Faroni, protagonista di “Un’ora di niente”, un monologo comico sul conflitto tra natura e spirito, tra eccezionalità e quotidianità, tra bisogni e sogni. Conflitti che trovano proprio nell’amore il loro ideale campo di battaglia. L’attore e regista di Casale Monferrato – scuola Paolo Grassi - questa sera al Festival della Marina di Villasimius (ore 21.30, quarto appuntamento) racconta in che modo l’amore sia il cuore di tutte le cose. Un monologo senza sconti dove si mescolano narrazione e stand up comedy, cabaret e prosa.

Perché “Un’ora di niente” se poi l’amore sembra ricomprendere tutto?

L’amore è il contrario del niente?

Dove c’è conflitto c’è amore?

L’amore è un luogo dove il conflitto tra natura e spirito, tra sogni e bisogni si esprime molto bene. E questo conflitto è la vita, chi non vive questi conflitti non può dire che stia vivendo davvero. È un conflitto che riguarda tutti e io parto dalle mie esperienze. Come scrisse Majakovskij, che pure aveva cantato ben altra rivoluzione, è “l’amore il cuore di tutte le cose. Se cessa di funzionare tutto si atrofizza, diventa superfluo, inutile”».

Oggi “Un’ora di niente” sbarca in Sardegna.

«Ho lavorato alcuni anni in Sardegna con il Teatro Stabile. Il pubblico è molto attento, è sempre un piacere fare uno spettacolo qui. E poi è una terra antica e meravigliosa».

Come è nata questa sua partecipazione al Festival della Marina?

«Me ne ha parlato un’amica che già la scorsa estate si era esibita, Maria Pilar Pérez Aspa. Mi ha messo in contatto con Luigi Ferrara, l’organizzatore, ed eccoci qua. Sono molto contento».

Prima volta a Villasimius?

«Ci sono stato una sola volta qualche anno fa mentre ero in Sardegna, appunto, per lavoro. I colleghi sardi del Teatro Stabile in un giorno di riposo mi portarono in una spiaggia caraibica, a Villasimius. Era giugno e non c’era nessuno. I colori del mare erano incredibili. Un paradiso. Mi sono ripromesso di tornarci in vacanza. Per ora ritorno per uno spettacolo, e anche questo mi fa molto piacere».

Amore anche per il cibo tipico sardo?

«Anche se fa caldo assaggerei di nuovo il maialetto arrosto che mi fecero gustare qualche anno fa. Oppure i culurgiones e le sebadas!».

