Un Mondiale tira l’altro 

La loro energia, leggerezza e sintonia gli hanno garantito il titolo mondiale Latin, tra le specialità più popolari della danza sportiva. Gli azzurri Gabriele Goffredo e Anna Matus, coppia d’oro in pista e nella vita, sono tra i ballerini più titolati e attesi della Sardinia Dancing Week, che da oggi a domenica a Cagliari mette in palio tre titoli mondiali di disciplina e l’europeo di balli latino-americani, sotto l’egida della federazione internazionale World Dance Sport Federation.

Una disciplina con tutti i crismi, la danza sportiva. Ma anche un’arte e una passione, dove gioia di divere, amore per la musica, armonia e look iridescenti si fondono in un insieme irresistibile, per chi lo vive in prima persona sia per chi assiste. Ecco perché la quattro giorni del Pala Pirastu sarà un autentico spettacolo, oltre che la competizione di punta del calendario internazionale.

In pista

Saranno quattrocento, e provenienti da quaranta nazioni, le coppie in gara. Cinque arrivano dagli Stati Uniti, tra cui David Getchell ed Allison Gonzales. Altre sei dalla Lituania, priva però di Evaldas Sodeika e Ieva Zukauskaite, da due anni campioni iridati Standard. I laziali Matteo Pappa e Arianna Del Frate invece da quattro anni gareggiano per l'Australia. Tra gli azzurri di nome e di fatto, oltre a Goffredo-Matus, grandi aspettative sono riposte sui vicecampioni mondiali Standard Francesco Galuppo e Debora Pacini.

Il programma