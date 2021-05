«Un miracolo, goduria pura» 

Silenziosa e intrigante la notte cagliaritana ha accolto la salvezza del Cagliari con garbo e una gioia contenuta: una salvezza sofferta, in cui in molti avevano perso le speranze ma arrivata e facilitata dal pareggio del Crotone al 93’ contro il Benevento alla penultima di campionato. Prima del fischio d’inizio per il match contro il Milan, le vie del centro nel pomeriggio hanno cominciato a popolarsi minuto dopo minuto e gli irriducibili tifosi rossoblu non hanno resistito a dire la loro.

Proprio come – in piazza Yenne – Alessandro, 50 anni occhiali da sole e capelli rasati, con una maglia bianca personalizzata simboleggiante la vittoria del Cagliari per 4 a 3 contro la Sampdoria il 2 dicembre 2019 grazie a un gol decisivo nei minuti di recupero di Ceri. «Io c’ero tu Cerri? Nome migliore non potevo trovare», scherza su Alessandro prima di analizzare un campionato complesso che sta per terminare. «Siamo stati in difficoltà, abbiamo fatto errori ma ci siamo rialzati. Personalmente non ho mai smesso di crederci: ho appena compiuto cinquant’anni e posso dire con orgoglio che il mio è mezzo secolo di tifo mai venuto meno verso Cagliari, simbolo della nostra terra che continuerò a supportare in qualunque serie e circostanza».

«Goduria pura»

Poco dopo passano anche Riccardo e Gianmarco, 25 anni entrambi e maglia del Cagliari indossata con fierezza. «Goduria pura, questa salvezza è un miracolo che pensavamo non accadesse». In epoca Covid la festa è solo rinviata. Questione di qualche ora e la piazza si svuota, un piccolo gruppo di tifosi accende qualche fumogeno per augurare buona fortuna ai rossoblu prima del calcio d’inizio a San Siro, per poi lasciare spazio alla polizia che presidia e a una città cheta accompagnata dal rumore delle serrande dei locali abbassate, che nel rispetto dell’emergenza sanitaria ha voluto far sentire il suo amore per un Cagliari che continua a unire e far sognare.

