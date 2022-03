Un miniera alle porte della città? 

Carbonia è ancora ambitissima come terra di miniere e di cave. Stavolta non carbone (come è nel Dna della sua fondazione), o ghiaia come nelle coltivazioni di Barbusi e Serbariu, ma bentonite e caolino, materie prime per svariati utilizzi anche in campo edile o per lettiere per gatti.

La richiesta

Una società di Livorno, la Laviosa, ha infatti presentato in Regione richiesta di Via (valutazione impatto ambientale) e Paur (provvedimento ambientale unico) per avviare una coltivazione in località Gutturu Nieddu, a ovest del territorio di Carbonia. È una zona vicina a Campo sa Domu, in cui poco meno di dieci anni fa venne bloccato un investimento eolico che sarebbe stata impattante considerate le emergenze archeologiche. Prima di tutto l’imponente nuraghe Sirai da 20 anni sottoposto a studi, ma ai confini del perimetro della futura miniera corre l’antica strada romana e ci sono resti di altri due nuraghi. Motivo per cui la Sovrintendenza ha fatto sapere che le porzioni interessate dai vincoli non dovranno essere interessate dai carotaggi né da altre azioni che possano incidere sui resti. Il perimetro generale è di circa 60 ettari ma si riduce a una cinquantina l’area veramente interessata dalle coltivazioni da una depressione morfologica. Un terreno ricco di materie prime di questo tipo. Nel corso della coltivazione, la bentonite verrebbe portata a Villaspeciosa per la lavorazione.

Costi e tempi

L’investimento è di circa mezzo milione di euro, l’attività come da progetto dovrebbe protrarsi per diciotto anni, più due di ripristino, e a regime garantirebbe poco meno di dieci posti di lavoro cui sommare l’indotto legato ai trasporti e alle manutenzioni di mezzi e attrezzi. La competenza è della Regione, al momento non paiono esserci particolari contro indicazioni, ma intanto il Comune sta in guardia. «Siamo dinanzi a un intervento importante – afferma il sindaco Pietro Morittu - e vista l’estensione staremo bene attenti affinché vengano rispettate tutte le norme previste dal settore».