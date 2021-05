Un milione per rio Sa Nuxedda 

Lo sbarramento realizzato nel 2004 a monte della Statale 130 ha ridotto di due terzi il volume dell’acqua che oggi si riversa sul rio Sa Nuxedda. Un intervento necessario per porre fine alle storiche esondazioni di questo canale di Assemini - tombato per 1700 metri - ma che ancora oggi non può essere considerato esente da rischi. Per riqualificarlo il Comune ha ora a disposizione un milione di euro che saranno investiti per il rifacimento dell’alveo, nel tratto scoperto, da via Santa Maria alla Provinciale 2 Pedemontana. Una zona costeggiata dal quartiere di via Coghe, tra i più popolati della città con oltre duemila abitanti.

La “rinaturalizzazione”

Il progetto è già stato approvato, così come l’affidamento per i servizi tecnici di ingegneria in vista dell’imminente pubblicazione del bando di gara. «Il cantiere interesserà almeno 600 metri del canale», dice l’assessore Gianluca Di Gioia. «Questo tratto sarà completamente risagomato e rivestito con blocchi artificiali in calcare dall’aspetto naturale. In programma anche la riqualificazione paesaggistica». La protezione dell’alveo, assicura, «garantirà una maggiore sicurezza dal punto di vista idrogeologico, limitando anche la crescita di erbacce e canneti che oggi, periodicamente, invadono il canale impedendo il corretto deflusso delle acque». In passato il quartiere di via Coghe finiva sott’acqua. Dal 2004 i disagi si sono quasi azzerati: «A Sa Nuxedda oggi arriva un terzo dell’acqua che in passato, come nel caso dell’alluvione del 1999, aveva provocato disastri. Il canale è comunque incluso in quelli potenzialmente pericolosi in caso di fenomeni estremamente rari, per questo è necessario intervenire».

Altri canali

Intanto prosegue l’iter di progettazione per la messa in sicurezza degli altri corsi d’acqua di Assemini: «Siamo in attesa del piano esecutivo per rimuovere 300 metri di copertura del Gutturu Lorenzu e la messa in sicurezza di due canali vicino al cimitero», conclude l’assessore Di Gioia.

La minoranza

Il consigliere comunale di opposizione Gigi Garau (Lega-Psd’Az) ritiene «importante intervenire su tutti i canali che interessano centro abitato e agro di Assemini». Ma sottolinea: «Intercettato a monte, il rio Sa Nuxedda non rappresenta più il pericolo di un tempo. La portata delle acque non è così preoccupante, ma purtroppo questo canale è trascurato, teatro di abbandono rifiuti». Per questo, continua Garau, «trovo molto più preoccupante la situazione di altri corsi d’acqua, come il rio Sa Murta non interessato a manutenzioni da troppi anni e oggi invaso da una vegetazione spontanea che ostruisce il corso delle acque. Qui c’è un ponte la cui stabilità, in caso di piena, potrebbe essere compromessa. Non si capisce perché il Comune non abbia mai deciso di intervenite in proposito, nonostante quanto previsto dall’accordo siglato con il Consorzio di bonifica».

