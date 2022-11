Un milione per le piste ciclabili 

Gli interventi programmati dall’amministrazione comunale di Assemini riguardano cinque zone. Si comincia dal tratto tra via Maiorana e Corso Europa, dove verrà rifatta l’attuale pista ciclabile “scarificando” l’asfalto esistente per cinque centimetri in corrispondenza con gli incontri. Nel Corso Europa sarà necessario inoltre delimitare l’ingombro della pista ciclabile con una nuova segnaletica orizzontale soprattutto nelle zone dove non è più presente il cordolo che separa lo spazio riservato alle auto dalla zona riservata alle biciclette. Un nuova cosiddetta ciclovia verrà realizzata sino all’incrocio con via Due agosto 1980. In Corso America, oltre alla sistemazione dei tratti danneggiati nei pressi degli incroci, verrà realizzata una nuova segnaletica con appositi apparecchi luminosi interrati e alimentati con un impianto fotovoltaico.

L’inter burocratico è già a buon punto. Il progetto esecutivo è praticamente ultimato, così l’amministrazione comunale – in questo periodo guidata dal commissario straordinario Bruno Carcangiu – ha pubblicato un avviso pubblico di manifestazione d interesse: le ditte interessate alla gara d’appalto dovranno comunicare la loro disponibilità entro il 26 novembre alle 18. Poi seguirà la procedura di aggiudicazione dell’appalto che sarà gestita dal Comune di Assemini. L‘inizio dei lavori è previsto per metà 2023.

I segni dell’usura sono evidenti soprattutto in prossimità degli incroci. E visto che si tratta di piste ciclabili, è necessario ripristinare in tempi stretti manti stradali, cordoli di separazione e segnaletica per motivi di sicurezza: con la vita dei ciclisti non si scherza. Così l’amministrazione comunale di Assemini ha varato un progetto da un milione di euro che consentirà di rivedere le attuali criticità degli spazi della carreggiata in pieno centro riservati alle due ruote a pedali.

I segni dell’usura sono evidenti soprattutto in prossimità degli incroci. E visto che si tratta di piste ciclabili, è necessario ripristinare in tempi stretti manti stradali, cordoli di separazione e segnaletica per motivi di sicurezza: con la vita dei ciclisti non si scherza. Così l’amministrazione comunale di Assemini ha varato un progetto da un milione di euro che consentirà di rivedere le attuali criticità degli spazi della carreggiata in pieno centro riservati alle due ruote a pedali.

L’inter burocratico è già a buon punto. Il progetto esecutivo è praticamente ultimato, così l’amministrazione comunale – in questo periodo guidata dal commissario straordinario Bruno Carcangiu – ha pubblicato un avviso pubblico di manifestazione d interesse: le ditte interessate alla gara d’appalto dovranno comunicare la loro disponibilità entro il 26 novembre alle 18. Poi seguirà la procedura di aggiudicazione dell’appalto che sarà gestita dal Comune di Assemini. L‘inizio dei lavori è previsto per metà 2023.

I lavori

Gli interventi programmati dall’amministrazione comunale di Assemini riguardano cinque zone. Si comincia dal tratto tra via Maiorana e Corso Europa, dove verrà rifatta l’attuale pista ciclabile “scarificando” l’asfalto esistente per cinque centimetri in corrispondenza con gli incontri. Nel Corso Europa sarà necessario inoltre delimitare l’ingombro della pista ciclabile con una nuova segnaletica orizzontale soprattutto nelle zone dove non è più presente il cordolo che separa lo spazio riservato alle auto dalla zona riservata alle biciclette. Un nuova cosiddetta ciclovia verrà realizzata sino all’incrocio con via Due agosto 1980. In Corso America, oltre alla sistemazione dei tratti danneggiati nei pressi degli incroci, verrà realizzata una nuova segnaletica con appositi apparecchi luminosi interrati e alimentati con un impianto fotovoltaico.

Le rotatorie

Le ultime due zone di intervento riguardano le rotatorie tra via Piave e Corso Africa e tra via Cagliari, via Sardegna e il collegamento con Corso America e Corso Europa. Un restauro totale che restituirà agli asseminesi piste sicure per muoversi in bici tra le principali arterie della città.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata