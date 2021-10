Un milione per l’Agrario 

La casa dei futuri periti agrari si candida a diventare un gioiello architettonico, moderno e accogliente. All’edificio scolastico di San Giovanni, periferia sud di Tortolì, soffiano venti di restaurazione nell’ottica di un ampliamento dell’offerta formativa e dei servizi. La Provincia di Nuoro ha approvato uno schema d’intervento che annuncia lavori per 1,2 milioni di euro. La procedura burocratica ha fatto registrare un passo in avanti nei giorni scorsi, quando i tecnici in servizio negli uffici della Zona omogenea dell’Ogliastra hanno conferito l’incarico di progettazione, un affare da 138.772 euro a un raggruppamento temporaneo di professionisti composto dagli ingegneri Bruno Locci e Luca Galaffu, dall’architetto Simone Criscuolo e dal perito industriale Alessandro Sodde. In più è stato affidato a Pierpaolo Laconi, ingegnere, l’incarico di verifica della vulnerabilità sismica.

La svolta

Una scuola più efficiente, al passo con i tempi ma soprattutto che autonomia sotto il profilo energetico. Tonino Mereu, 57 anni, sub commissario della Zona omogenea, racchiude in due parole quel che sarà della scuola a lavori conclusi: «Più vivibile e appetibile». Il dirigente della costola territoriale della Provincia guarda al futuro logistico del nido dei futuri periti agrari: «Sulla falsariga del polo progettato a Monte Attu, a San Giovanni vogliamo realizzare un campus scolastico e il progetto da 1,2 milioni di euro è soltanto il primo passo. Si agirà soprattutto sulla parte strutturale, ma anche sul profilo energetico con notevoli miglioramenti fino al raggiungimento di una totale autonomia. Sarà una scuola più confortevole e moderna in tutti i sensi».

L’attesa

A luglio dello scorso anno la Provincia ha acceso il semaforo verde sul progetto (3,9 milioni di euro) per la riqualificazione della cittadella scolastica di Monte Attu. È stato approvato l’elaborato definitivo per il primo lotto del polo dove si concentrano tutte le scuole superiori della cittadina. L’intervento è destinato a cambiare il volto architettonico della zona. Un secondo lotto porterà l’investimento ben oltre gli 8 milioni: il macro obiettivo è unificare gli edifici in un polo scolastico attraverso la realizzazione di un parco costituito da un sistema di giardini e spazi verdi. Ma di questo se ne parlerà nei prossimi anni.