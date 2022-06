Un milione per il bagno romano 

«Dopo decenni di oblio, un progetto di un milione di euro restituisce finalmente alle res pubblica un bene dimenticato. Un monumento che porta all’antica Roma, nell’area termale di Santa Mariaquas». L’assessore al bilancio di Sardara, il vice sindaco Roberto Caddeo, comunica che lo storico edificio “bagno romano” presto sarà interessato da una serie di interventi al fine di renderlo fruibile. «Ci tengo a precisare – sottolinea – che l’impegno assunto con la Regione è l’ingresso gratuito per tutti. In ogni caso nessun frammento verrà spostato senza avere il bene stare dalla Soprintendenza».

L’acqua calda

A rendere possibile l’opera è il finanziamento di un milione e 250 mila euro della programmazione territoriale. Nel dettaglio i lavori consistono nella sistemazione e riqualificazione dell’area termale che ruota attorno al santuario di Santa Mariaquas. Fontanelle di acqua termale da cui attingere acqua calda tutto l’anno, vasche termali con servizi igienici e docce, un parco giochi per bambini. «Ciascuna azione – spiega il sindaco Giorgio Zucca – terrà conto dell’ambiente circostante, col minor livello d’impatto visivo, soprattutto limitando nuove costruzioni». E qui entra in gioco il “bagno romano” di proprietà comunale dal 1958, dopo un lungo percorso che parte dal 1839, quando il Comune riscattò le terme dal marchese di Quirra, pagandole 1.610 lire. «Dal 2001 – ricorda Zucca – siamo titolari di una concessione mineraria per lo sfruttamento della risorsa termale. Considerato che col nuovo finanziamento siamo obbligati a ridare vita a strutture esistenti, la scelta del bagno romano è obbligata. Ancora da definire il dettaglio dei lavori. Ci sono delle vasche che potremmo recuperare, dei percorsi interni ben delineati. È comunque un monumento sotto la tutela della Soprintendenza. L’importante è salvarlo dal degrado e dall’abbandono, fra l’altro in una zona turistica, forse la più ricca del Medio Campidano».

La cultura

I fondi per riportarlo all’antico splendore sono arrivati in un momento in cui a puntare gli occhi sull’edificio è l’università dell’Unitre. «L’importanza che il bene riveste nel territorio – ricorda il presidente, Angelo Mascia – non è nuova. Lo stesso Comune più volte ha cercato di valorizzarlo, sicuramente è riuscito a non farlo cadere a pezzi. Abbiamo chiesto e ottenuto dal sindaco il permesso a ripulirlo, studiare il suo percorso e aprire le porte ai visitatori». Un successo che è andato oltre ogni aspettativa. «Un viavai di ospiti, non solo appassionati di storia, comuni cittadini e scolaresche arrivati da più parti dell’Isola. Per la prima volta inserito nell’edizione di Monumenti aperti, è stato meta di migliaia di presenze».