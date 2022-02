«Un mese per salvare l’ospedale» 

Il disastro della sanità gallurese va in scena nel parcheggio dell’ospedale di Tempio. La manifestazione di protesta organizzata (da un nuovo comitato spontaneo) contro la smobilitazione del Paolo Dettori ha confermato lo stato comatoso del sistema ospedaliero della Gallura ma anche il clima di tensione e la collera delle comunità. In realtà ieri si è avuta la sensazione netta che il tema della Sanità sia una bomba a orologeria e non solo dal punto di vista politico. Tanto che anche due assessori regionali in carica, Andrea Biancareddu e Quirico Sanna, hanno usato toni non certo concilianti con la giunta Solinas. «L’ho già detto e lo ripeto – le parole sono di Biancareddu – non devo fare per forza l'assessore regionale. Non posso votare un provvedimento che declassi il Paolo Dettori». Anche Quirico Sanna (contestato dagli esponenti di Caminera Noa) non è stato conciliante con la sua maggioranza: «Non c’è più tempo per le parole, ora servono fatti concreti. Non ci danno le strade e allora in Gallura servono gli ospedali, efficienti e con i servizi. Lo sappiamo che se uno ha un infarto a Santa Teresa, prima di arrivare a Tempio è morto».

Protesta di donne

Nel parcheggio del Paolo Dettori, hanno parlato i sindaci (in testa quello di Tempio, Gianni Addis) e soprattutto le promotrici della manifestazione e del comitato spontaneo “Cittadini della Gallura”. Gli interventi più incisivi sono stati quelli delle donne, tutte sono andate al cuore delle questioni. La ex prima cittadina di Luras, Marisa Careddu, si è rivolta ai sindaci: «Dite al direttore generale della Asl, dottor Acciaro, di intervenire subito. Non è accettabile che una persona colpita da infarto abbia più possibilità di sopravvivere se è a Olbia. E ditegli di mettere personale al Centro prenotazioni, per parlare con loro bisogna prendersi un giorno di ferie». Luana Farina Martinelli, coordinatrice di Caminera Noa, ha ricordato che in Sardegna sono stati chiusi o depotenziati 11 presidi ospedalieri. L’imprenditrice Martina Manconi, l’archeologa Angela Antona e la ex sindaca Marisa Careddu hanno chiesto una azione unitaria dei sindaci, ma anche la partecipazione diretta della popolazione alle prossime iniziative.

L’ultimatum

Il medico e delegato della Cgil, Giorgio Chiarelli, ha chiesto che il Mater Olbia venga inserito pienamente in rete, anche per i ricoveri non programmati. Dalla manifestazione è arrivato una specie di ultimatum per la giunta Solinas, Angela Antona ha detto: «Chiediamo segnali concreti per questo ospedale entro un mese».