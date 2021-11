Un mese di eventi per Natale 

L’accensione delle luminarie previsto per il 2 dicembre darà il via al Natale iglesiente.

Gli eventi

Per la prima volta in città un evento segnerà l’inizio di un programma di festeggiamenti che si protrarrà fino al giorno dell’Epifania e come da tradizione le manifestazioni definite dell’amministrazione comunale, con il supporto logistico e organizzativo della Pro Loco, metterà al centro dell’intrattenimento i bimbi e le famiglie: «Perchè questa è la loro festa - spiega l’assessore alla Cultura Claudia Sanna - e mi auguro che i cittadini possano vivere il Natale nelle varie zone della città». Un calendario ricco di appuntamenti e che coinvolgerà gran parte delle vie e delle piazze del centro storico; una delle iniziative più gradite sarà di certo il ritorno dei mercatini di Natale in piazza Sella (25 nuove casette) e la presenza dei “laboratori” in piazza Pichi, una serie di progetti a tema che si svolgeranno per tutto il periodo festivo e che vedranno i bimbi protagonisti ed impegnati fra l’altro nella costruzione delle cornamuse con la carta in presenza dell’artista Nicola Agus. Si partirà il 2 dicembre con l’accensione delle luminarie e la banda musicale che si esibirà per le vie e le piazze del centro.

Gli addobbi

«Abbiamo dato molto rilevanza agli addobbi - spiega l’assessore all’Arredo Urbano Ubaldo Scanu - le luci partiranno dall’inizio di via Garibaldi, coinvolgeranno quasi tutte le vie e le piazze del centro, ci sarà il “mapping” sulle facciate del Palazzo Vescovile, della chiesa di Santa Chiara, del Municipio e della chiesa di San Francesco. Gli addobbi verranno installati anche nelle frazioni, alberi di Natale piazzati un po’ dappertutto, compresi i tre istituti scolastici Comprensivi». L’8 il Teatro Electra ospiterà lo “Spettacolo per famiglie” della compagnia teatrale Talenti Stravaganti e in piazza Pichi ci saranno degli spettacoli itineranti per i bimbi. Il 9 nel vico Meli sarà esposta la mostra fotografica “battigia” di Mauro Ligi. Il 12 ancora in piazza Pichi sarà la volta del “Laboratorio del Polo Nord” e il 14 in piazza Sella uno spettacolo per le famiglie dell’Elfo Cantastorie. Il 17 all’ Electra si esibirà Luigi Pusceddu con lo spettacolo “I maledetti d’Iglesias”. Il 18 come da tradizione, presso la sede della Caritas, si terrà l’evento “Miracolo di Natale”, il 19 in piazza Sella si svolgerà il concerto per le famiglie di “Posi e Nega”, il 21 un saggio di danza classica.