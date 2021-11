«Un mese da sindaco in prima linea» 

«Sì, hanno paura, e abbiamo cercato di rassicurare tutti con la nostra presenza nel territorio durante il nubifragio. I concittadini hanno visto che eravamo al loro fianco pronti per aiutarli. C’è paura, ma molto meno rispetto al passato grazie ai lavori effettuati per la sicurezza idrogeologica. Certo, resta tanto da fare».

Un mese da sindaco. «È stato molto, molto impegnativo. E gratificante». Beniamino Garau ha avuto il classico battesimo del fuoco per chi amministra Capoterra: «Il nubifragio che ha sconvolto il Sud Sardegna ci ha visti impegnati 24 ore al giorno per affrontare l’emergenza atmosferica».

Il solito disastro annunciato.

I capoterresi hanno paura ogni volta quando piove.

Sono cambiate le priorità della sua amministrazione?

«No, semmai il contrario. Questa emergenza ha ribadito la necessità di lavorare per la manutenzione e la sicurezza del territorio. Ci sono degli interventi da completare a monte per evitare che a valle, sul lungomare, tra Frutti d’Oro, Torre degli Ulivi e Rio San Girolamo non si verifichino più i problemi riscontrati anche stavolta».

La pioggia ha evidenziato anche altri problemi.

«Sì. Piove dentro le aule di alcune scuole, sono chiuse parti di alcuni edifici pubblici, l’acqua filtra dal controsoffitto del plesso scolastico di Frutti d’Oro, Casa Melis in alcune parti è a rischio. E in certe zone dell’abitato le fogne risalgono e i liquami dalla strada invadono le case. Nelle zone spontanee, poi, le strade diventano una distesa di fango. Sono soddisfatto: in dieci giorni siamo riusciti a ripristinare quasi tutte le vie di collegamento anche in periferia».

La formazione della Giunta è stata lunga.

«No, l’abbiamo presentata proprio nella prima riunione del Consiglio comunale. Ogni assessore ha le sue competenze, stiamo già facendo un ottimo lavoro. Un esempio su tutti: abbiamo già organizzato una riunione tra i cittadini del litorale e l'assessore alla coesione territoriale».

C’erano scadenze importanti.

«Il bilancio era stato preparato dalla amministrazione uscente. Abbiamo fatto qualche variazione giusto per affrontare le emergenze causate dal nubifragio: c’erano da rattoppare le strade».

Un mese anche di scelte di rottura rispetto al passato.

«Abbiamo liberato il Centro meccano, inutilizzato, perché vogliamo farlo diventare un centro vaccinale in modo da restituire agli anziani il loro centro diurno. Speriamo di riuscirci entro gennaio. Abbiamo organizzato le manifestazioni natalizie che mancavano da tanti anni».

L’ex sindaco Francesco Dessì ha espresso critiche.

«Ho apprezzato molto gli interventi di Beniamino Piga, Efisio Demuru e Gianluigi Marras, i candidati sindaci sconfitti. Dall’opposizione aspetto proposte, non critiche sterili. Magari, in futuro, arriveranno anche da Dessì».

