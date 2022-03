Un medico, 300 pazienti in più 

Trecento pazienti in più sul database di ciascun medico di famiglia. La quota massimale verrebbe incrementata da 1.500 a 1.800 unità. È l’ipotesi al vaglio del distretto sanitario di Tortolì per tamponare la carenza di professionisti e ridurre al minimo i disagi sul territorio.

La proposta è stata discussa ieri sera durante un vertice tra il direttore, Sandro Rubiu, e il comitato medici di base. La proposta, formulata per tutto l’ambito territoriale ma soprattutto per evitare di soccombere a Tortolì, è stata congelata fino al 7 maggio quando è probabile che uno dei medici attualmente fuori servizio per motivi personali aprirà il proprio ambulatorio. Nel caso questo non dovesse avvenire, a quel punto l’incremento di ore sarebbe scontato con la richiesta che approderebbe all’assessorato regionale della Sanità.

Le soluzioni

Medici in circolazione ce ne sono pochi e alle alte sfere della sanità locale non resta che aggrapparsi a qualsiasi procedura amministrativa pur di assicurare il servizio senza trascurare nessun paziente nelle comunità. Ad Arzana così come a Talana e Villagrande, giusto per citare due esempi, la coperta è striminzita e tanti cittadini, rimasti senza copertura assistenziale dopo il congedo dei rispettivi medici di famiglia, sono costretti a macinare chilometri per una semplice visita. Non è neppure una questione geografica, anche Tortolì soffre: nei prossimi 40 giorni la comunità perderà un altro medico di base, passando dagli attuali 7 a 6 professionisti in servizio. Uno di loro ha preannunciato la volontà di congedarsi con qualche anno d’anticipo. Ieri Rubiu ha chiesto ai colleghi del comitato di Medicina generale la disponibilità a sollevare l’asticella numerica degli assistiti. Ogni medico dovrebbe accollarsi 300 pazienti in più. L’eventuale condivisione dell’iniziativa sancirebbe il quasi via libera all’impegno, con l’Assessorato che in genere recepisce questa tipologia di istanze.

Ossigeno