Un maxi portale per le indulgenze 

Dopo una lunga attesa la chiesa dei santi Pietro e Paolo avrà un nuovo volto. È in fase di ultimazione il portale dal quale si accederà alla parrocchia, in via Is Mirrionis, dopo quasi tre anni di lavori. Un’opera che ha incuriosito tanti cagliaritani, visto che si trova staccata dalla chiesa, sul fronte della strada. E che – per volere dell’arcivescovo Giuseppe Baturi – porterà all’indulgenza parziale perpetua per tutti coloro che ne varcheranno la soglia.

Il parroco

Il cantiere è ancora aperto, ma il nuovo portale è già ben visibile e segnala presenza della chiesa, cosa che prima non succedeva. «L'ingresso era un semplice cancello: con l'architetto Maria Lucia Floris, che ha lavorato anche alla Torre di San Pancrazio e a quella dei Cappuccini, abbiamo pensato di renderlo più visibile», racconta don Chicco Locci, che il 22 agosto ha festeggiato i 35 anni di sacerdozio ed è parroco della chiesa dal 2001. «Prima non era ben segnalata, tanto che per alcune celebrazioni è stato necessario specificare il numero civico. Il cardinale Miglio ha insistito sull'accoglienza: non solo mostrare la chiesa, ma far sì che le persone fossero accolte in modo cordiale e ordinato. E abbiamo eliminato tutte le barriere architettoniche, pensando alle persone con disabilità e agli anziani».

Le reazioni

A Is Mirrionis il nuovo portale della chiesa è stato accolto bene. «Molto più bello e attendibile dell'ingresso di prima, che non sembrava neanche una chiesa», segnala Luigi Piras, titolare di un frutta e verdura di fronte. «Un abbellimento, finalmente, in un quartiere un po' disagiato: migliora anche la panoramica della strada», aggiunge Roberto Mocci, abitante della zona. C'è chi ritiene che l'effetto visivo possa essere un po' eccessivo, ma tutti concordano sul fatto che chiarisca la presenza di una chiesa, peraltro molto frequentata anche per l'adorazione eucaristica (ogni giorno dalle 18 alle 20). «Artisticamente è una bella opera, in una parrocchia per me cara perché lì mi sono sposato con mia moglie 45 anni fa», il giudizio di Roberto Chessa. «È ben visibile, si nota che c'è una chiesa a differenza di prima», conferma Mario Agabio, che in via Is Mirrionis transita spesso. «Un'opera molto bella, abbiamo già visto diverse persone passare di qui per vederla», fa notare Cristina Piras.