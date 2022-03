Un mandato in più per i “piccoli” sindaci 

Ieri è stata approvata anche la legge per il sostegno e la promozione della coltivazione di cannabis sativa. Il testo bipartisan di 8 articoli unifica una proposta del Psd’Az con una del M5S, ed è stato approvato all’unanimità dal Consiglio per offrire un quadro normativo chiaro a un settore che nell’Isola, con circa 1300 ettari coltivati e 1600 aziende attive, ha grandi potenzialità, tuttavia limitate dall’escalation di sequestri e dai dubbi interpretativi sulla legge statale in materia, la 242 del 2016.

Approvato invece un emendamento di Leu che, per sopperire alla carenza attuale di iscrizioni all'Albo dei segretari comunali e provinciali-sezione Sardegna, considera iscritti anche i vice segretari, cioè gli istruttori direttivi e i funzionari di ruolo nei Comuni e nelle Province, in possesso della laurea, che ne facciano richiesta. Modifica osteggiata dai Progressisti, che temono su questo punto un’impugnazione da parte del Governo.

Una modifica che spesso era stata rivendicata da alcuni amministratori locali, soprattutto in relazione alla crescente difficoltà di trovare persone che accettino di impegnarsi nella gestione dei Comuni, soprattutto quelli più piccoli. La legge, che vedeva come relatori il leghista Andrea Piras per la maggioranza e Roberto Deriu del Pd per la minoranza, è stata approvata con 22 voti a favore, uno contrario (Francesco Mura di Fratelli d’Italia) e 11 astenuti. A voto segreto è stata invece eliminata la possibilità di un terzo mandato anche per i sindaci dei centri fino a 15mila abitanti.

Si allunga la “vita” politica dei sindaci nei piccoli Comuni sardi: con una legge approvata ieri dal Consiglio regionale, è stato portato da tre a quattro il limite ai mandati consecutivi per i primi cittadini nei centri con popolazione fino a tremila abitanti, e da due a tre in quelli fino a cinquemila.

La cannabis sativa

Gli interventi riguarderanno la canapa sativa che non rientra (per il suo bassissimo livello di Thc, principale principio attivo della cannabis) tra gli stupefacenti. In Aula è passato anche un emendamento sulla trasformazione della cannabis sativa terapeutica a uso medico da parte di aziende pubbliche e private (contraria FdI che però in questo caso ha votato a favore della legge). Verrà dato valore anche al ruolo strategico nella bonifica dei terreni inquinati, nel contrasto del dissesto idrogeologico, e saranno promosse le attività di ricerca nei settori tessile, cosmetico e farmacologico.

Il tema dei controlli

Beneficiari dei contributi - che saranno stanziati nella legge omnibus 2 - sono aziende, cooperative e consorzi agricoli, ma anche imprenditori singoli, scuole, università ed enti accreditati dalla Regione. Il testo unificato cerca anche di prevenire situazioni di conflitto tra i beneficiari e le forze dell’ordine, prevedendo la restituzione delle somme dai soggetti sanzionati.

«Con questa legge», ha detto il relatore di maggioranza Piero Maieli (Psd’Az), «diciamo ciò che si può fare e che cosa è vietato, quale pianta si può coltivare. La prima richiesta di chiarimenti è arrivata proprio dalle forze dell’ordine». Per Alessandro Solinas (M5S), «oggi diamo dignità al settore, riconosciamo il lavoro di tanti operatori e poniamo le basi per la crescita di una filiera che costituirà una rivoluzione per l’agricoltura».

