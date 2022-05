Un lungomare acchiappa-turisti 

Per il lungomare di Torregrande, così come si presenta oggi, sarà l’ultima estate. Compie un nuovo passo in avanti il progetto di riqualificazione della passeggiata fronte mare oristanese. «La conferenza di servizi ha dato esito positivo con tutti i pareri favorevoli» ha annunciato il sindaco Andrea Lutzu. Oggi il progetto definitivo approda in Giunta, poi i progettisti avranno quaranta giorni di tempo per elaborare la versione esecutiva. La predisposizione della gara d’appalto, dunque, sarà uno dei primi atti della nuova amministrazione civica: l’avvio del cantiere è previsto per il prossimo ottobre.

Il progetto

Un intervento da 5 milioni e 700 mila euro, finanziato dall’Unione Comuni del Sinis “Terra dei Giganti” e dal Comune di Oristano, attraverso la programmazione territoriale. A tracciare i lineamenti della borgata del futuro, nel tratto che va da Villa Baldino all’ex Colonia Eca, erano stati lo scorso inverno gli stessi progettisti, attraverso simulazioni grafiche. Due giardini mediterranei, da realizzare agli estremi del lungomare Eleonora d’Arborea, disegneranno un graduale confine tra l’area urbana e quella più naturalistica. Oltre alla piazza della Torre, nella quale gli storici pini continueranno a rappresentare un filtro tra il monumento e la spiaggia, altri punti di sosta intervalleranno la camminata che avrà una pavimentazione nuova di zecca in materiali drenanti. Sedute a forma di onda e monoliti in pietra con listelli in legno offriranno riposo e un panorama mozzafiato ai passanti.

I pini

Sul lato mare, un deck in legno accompagnerà il passaggio tra l’arenile e la parte carrabile. Le elaborazioni grafiche, illustrate da alcuni dei diciassette professionisti che hanno lavorato al progetto, hanno svelato anche il destino degli arbusti, da tempo al centro di roventi polemiche. Gli ottanta pini domestici che punteggiano il lato abitazioni (e le cui radici hanno reso impraticabili strada e marciapiedi) saranno sostituiti da 58 pinus canariensis, già in grado di produrre ombra, e 28 tra morus kagayamae, elaeagnus angustifolia e callistemon citrinus.Dal punto di vista economico, si tratta del progetto più importante dell’Unione Comuni del Sinis Terra dei Giganti, ma non sono le uniche risorse che potrebbero concorrere a dare un nuovo volto alla borgata: c’è il progetto Ivi Petrolifera con oltre 2 milioni di euro di opere di urbanizzazione, ci sono 600 mila euro per interventi tra Villa Baldino e il porticciolo e i fondi del Pnrr.