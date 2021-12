Un logo per i prodotti locali 

Un logo che racconti il meglio della produzione locale, una sorta di “marchio di fabbrica” che dica a chi compra i prodotti realizzati in città e nei suoi tanti medaus e frazioni, che sta portando a casa un acquisto di cui la qualità è certificata e garantita.

La mozione

L’idea ha conquistato l’intero Consiglio comunale che ha promosso all’unanimità una mozione presentata dai consiglieri di Articolo 1 e Movimento Cinque Stelle, poi emendata dalla maggioranza per apporre alcune correzioni migliorative, presentate dal consigliere di OraXCarbonia Giuseppe Vella e condivise da tutta l’assemblea: «Quella della “denominazione comunale”, la cosidetta “De.Co. è un’idea che importiamo da altre realtà che hanno scelto questa via per promuovere e salvaguardare le produzioni specifiche- ha spiegato Vella – è stata ideata dal vicentino Gino Veronelli e oggi oltre quattrocento Comuni italiani hanno il loro logo che supporta piatti tipici, prodotti agricoli e prodotti artigianali di eccellenza». Non è esattamente un marchio ma può diventarlo magari allargandosi a tutto il territorio: «Esattamente come è accaduto a Vicenza dove, partendo dalla città ci si è allargati all’intera provincia – dice l’assessore a Commercio e Attività produttive Michele Stivaletta – Carbonia può farsi portavoce di un’iniziativa che potrà promuovere la produzione locale che vanta già eccellenze in diversi settori».

La commissione

La De.Co. sarà la prima iniziativa alla quale lavorerà la neonata commissione a Programmazione, finanze, tributi, attività produttive e sviluppo economico guidata proprio da Beppe Vella: «Si partirà da uno studio e dalla ricerca sul campo nei diversi settori, dall’agroalimentare all’artigianato – spiega ancora – uno studio che avrà come tappa i medaus e le frazioni che da sempre sono custodi di tradizioni, ricette tipiche e arti antiche che vanno assolutamente valorizzate e promosse». Come chiedeva la mozione presentata da Luca Pizzuto, Matteo Sestu, sandro Mereu e Gianluca Lai, la commissione dovrà poi redigere e approvare un regolamento che poterà poi ai disciplinari per l’accesso dei singoli prodotti al marchio De.Co.