«Un lavoro per pagarci gli studi» 

Il curriculum tra le mani e negli occhi la speranza di essere assunti. In piazzetta Dettori, ieri, a Cagliari erano in duecento per il McDonald’s Job Tour, l'evento itinerante di selezione del personale organizzato in tutta Italia dalla catena di fast food statunitense. Sono oltre seicento le domande arrivate per la selezione, duecento le persone che hanno passato la prima fase e tra queste ne verranno scelte 70.

L’attesa

Sotto il sole hanno atteso il proprio turno per il colloquio soprattutto studenti universitari che vogliono far conciliare studio e lavoro per gravare meno sull’economia familiare. «Se mi dovessero assumere sarebbe la mia prima esperienza nel mondo della ristorazione», racconta Sara Melis, 22 anni, studentessa nella facoltà di Medicina. «Vengo da un’esperienza in un call center e non sono contenta. Ho presentato la mia candidatura grazie ai feedback positivi dei miei amici, così ho deciso di provare. Trattandosi di un part time sono certa di combinare bene studio e lavoro e se riesco a mantenermi da sola posso prendermi con calma anche la laurea senza gravare a casa». Le fa eco Giacomo Meloni, 19 anni, studente di chimica. «Questa azienda offre degli orari abbastanza variabili, quindi per studiare e lavorare mi sembra un’ottima scelta», afferma. «I turni ci permettono di fare l’uno e l’altro. Ho lavorato anche come rider, ma questa sarebbe la mia prima esperienza nel mondo della ristorazione. Il colloquio sembra sia andato bene, speriamo dunque di essere tra le persone selezionate».

Cambio di rotta

Non solo l’entusiasmo per questa opportunità si percepisce tra le ragazze e i ragazzi al loro primo vero colloquio, ma anche tra chi ha sulle spalle già una nutrita esperienza lavorativa nel mondo della ristorazione. «La prima volta che ho lavorato con questa azienda avevo 18 anni, avevo un contratto a tempo determinato che non è stato rinnovato, mi ero trovato davvero bene e ho sempre sperato di essere richiamato», racconta Fabio Corso, 32 anni. «Così quando ho letto sul sito di questa possibilità ho compilato subito la domanda, sinceramente non pensavo di essere selezionato, ora spero in un contratto che mi permetta di costruirmi un futuro senza incertezze». Vicino a lui, l’amico Davide Limoncino, due anni più grande, è ottimista. «Il mondo della ristorazione lo conosco bene. Dalla pandemia in poi ho però fatto altri lavori, ma nulla di concreto. Oggi non posso permettermi di stare fermo, questa può essere l’occasione per avere un po’ di stabilità».