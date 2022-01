Un lampo della vera Dinamo 

Fortit. Bologna 84

Dinamo Sassari 103

Kigili Bologna : Manna ne, Gudmundsson 6 (2/3 da tre, 1 r.), Aradori 15 (5/6, 1/6, 3 r.), Mancinelli ne, Durham 5 (1/4, 0/4, 6 r.), Procida 5 (1/1, 1/2, 2 r.), Benzing 10 (1/3, 2/7, 1 r.), Charalampopoulos 11 (4/5, 1/2, 4 r.), Toté 17 (7/9, 0/1, 4 r.), Groselle (0/1, 2 r.), Borra, Frazier 15 (2/4, 3/4, 1 r.). All. Martino.

Banco di Sardegna SS : Logan 18, (2/5, 4/8, 4 r.), Robinson 20 (9/12, 0/1, 5 r.), Kruslin 10 (2/2, 2/5, 1 r.), Gandini ne, Devecchi, Treier 2 (1/2, 0/1, 2 r.), Chessa ne, Burnell 3 (1/4 da tre, 1 r.), Bendzius 18 (2/3, 4/5, 9 r.), Mekowulu 20 (7/10, 1/2, 8 r.), Gentile 6 (1/4, 1/1), Diop 6 (2/4, 0/1, 4). All. Bucchi

Arbitri : Begnis, Paglialunga e Boninsegna.

Parziali : 24-19; 49-52; 68-75.

Note . Tiri liberi: Fortitudo 12/20; Sassari 12/13. Percentuali di tiro: Fortitudo 31/62 (10/29 da tre, ro 7 rd 20); Sassari 39/72 (13/30, ro 13, rd 27).

Dal flop di Cremona al top di Bologna. La Dinamo batte a domicilio la Fortitudo 103-84 lasciandola in ambasce per la salvezza. Coach Bucchi aveva chiesto di tornare a giocare di quadra e i biancoblù hanno eseguito. Cinque giocatori in doppia cifra, con Robinson a guidare il gioco, Bendzius e Logan devastanti al tiro e il ritrovato Mekowulu. Completa il miglior quintetto l'utilissimo Kruslin, ma anche Diop e Gentile portano acqua al mulino biancoblù che macina la Fortitudo con un'impennata clamorosa: dal -10 del 18' al +13 dell'intervallo.

Nel secondo tempo anche la difesa sassarese sale d'intensità e la Fortitudo Bologna non riesce mai a scendere sotto i tre possessi di differenza.

Mistero Burnell

Se non è sorriso pieno è solo perché Burnell resta il fantasma del gran giocatore ammirato sino all'anno scorso. Se l'americano ritorna sui suoi livelli, il Banco di Sardegna può allontanarsi definitivamente dai patemi della retrocessione, altrimenti resta dura. A meno che Mekowulu non si riproponga in questa versione, anche se un conto è giocare contro centri bianchi, un altro contro pivot altrettanto potenti e magari più tecnici. Comunque, prestazione incoraggiante del nigeriano che fa respirare una Dinamo che ormai ha come rimbalzista principale Bendzius.

Cenni di cronaca

Botta e risposta nel primo quarto: dal -7 al +5 grazie a un break di 14-2 con Kruslin e Bendzius tiratori e Mekowulu finalmente vivace. Poi la Fortitudo usa bene Toitè dentro l'area, alterna uomo e zona, mentre i biancoblù perdono troppi palloni (9 nel primo tempo) e finiscono sotto: 47-37 al 18'. Sembra una disfatta e invece il trio Robinson-Logan-Bendzius promuove un allungo clamoroso di 13-0 che cambia l'inerzia della gara.

Sassari rientra in campo con la faccia giusta anche in difesa. Aradori viene limitato da Kruslin e gli squilli di Benzing e Ttotè (66-73) sono illusori, perché nell'ultima frazione la Dinamo ha energia e lucidità e va via di prepotenza, prendendo il largo sino al +19 finale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata