Un lago d’oro tra golf e turismo 

Il Contratto di Lago per guardare al futuro dell’Omodeo. Le idee non mancano: c’è chi pensa in grande e immagina un vasto campo da golf. Ma tra le proposte ci sono anche itinerari turistici nei novenari attorno all’Omodeo, sport acquatici, passeggiate, escursioni in mountain bike o a cavallo. Tante idee che devono però prima passare dalla verifica della qualità delle acque e dalla bonifica dell’Omodeo. Per avere il quadro preciso di quello che si vorrà per l’Omodeo e il territorio circostante si dovrà attendere la conclusione del percorso partecipativo avviato. Solo dopo potrà essere predisposta una proposta da presentare alla Regione per chiedere le risorse necessarie a tradurla in realtà.

L’incontro

Intanto sarà Sedilo la cornice del prossimo appuntamento del percorso partecipativo che porterà alla sottoscrizione del Contratto di Lago Omodeo e che vede in prima linea le Unioni dei Comuni di Guilcier e Barigadu. L’appuntamento è per venerdì 29 alle 9 nei locali di “Sa Prima Ighina”. L’incontro sarà dedicato alla tematica chiave della riqualificazione e della valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico del territorio interessato. Per l’occasione sarà presente l’assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica Quirico Sanna. Interverranno inoltre il direttore generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna Antonio Sanna, Nicola Sechi e Gianfranco Sanna del Dipartimento di Architettura, design e urbanistica dell’Università di Sassari e l’ingegnere urbanista Tonino Manca. Subito dopo i laboratori partecipativi.

I controlli

«Una volta conclusi gli incontri partecipativi si arriverà a un progetto di sviluppo concreto», spiega il sindaco di Sorradile Pietro Arca, che fissa però alcuni punti fondamentali: «Vogliamo dati precisi sulla qualità delle acque con verifiche stagionali. C’è poi il discorso che riguarda la bonifica: Regione ed Enel devono provvedere a togliere i tralicci che non consentano il passaggio dalla vecchia alla nuova diga. Occorre anche una verifica a monte della diga, la possibilità di guardare a tutto il percorso del fiume Tirso». Solo dopo si potrà pensare alla valorizzazione turistico-sportiva dell’Omodeo. «Io continuo a sostenere si debba pensare ad un campo da golf, ho anche una proposta arrivata tempo fa da una grossa azienda per un campo a 18 buche – va avanti Arca -. Oltre al discorso sportivo, c’è quello degli itinerari attorno al lago: dei 13 novenari, ma anche dei sentieri che devono essere sistemati. E la ricettività».