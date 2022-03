Un grande clown dedicato a Stefano 

Chissà cosa direbbe se fosse ancora in vita. Sicuramente avrebbe riso e non poco. A Marrubiu per il secondo anno cala il sipario per “Su Marrulleri”, causa pandemia. La nuova edizione mancata verrà ricordata comunque per l’omaggio a uno dei protagonisti del Carnevale, Stefano Aroffu. Un ragazzo morto diversi anni fa che con i suoi stravaganti costumi apriva sempre la tradizionale sfilata dei carri allegorici, per 42 edizioni di seguito ha animato le vie del paese attirando tantissimi appassionati da tutta l'Isola.

La caricatura

Da ieri in piazza Salvietti è in bella mostra una gigantesca opera dedicata a Stefano Aroffu, per tanti anni banditore della manifestazione. Si tratta di un pagliaccio, Aroffino, alto cinque metri e largo tre. Ha realizzato la struttura che già dalle prime ore è diventata meta di visitatori il gruppo Galaxy Team che da sempre si è distinto per la realizzazione di carri originali.

Il gruppo

«Non si poteva non fare nulla - ha detto Marco d’Alessandro, uno dei componenti del gruppo formato da tantissimi ragazzi del paese - Su Marrulleri domenica non andrà in scena ma dentro di noi sarà vivo. In tre settimane abbiamo realizzato questo enorme pagliaccio in cartapesta per ricordare il nostro amico Stefano, parte integrante della comunità, ma anche per ricordare ciò che si faceva prima della grande sfilata, la realizzazione dei nostri carri da esibire con orgoglio. Ormai la nostalgia è tanta. A Marrubiu aspettiamo il Carnevale tutto l’anno. Per noi è una festa importantissima». L’enorme pupazzo colorato rimarrà in mostra per diversi giorni: «Sin quando il Comune ci permetterà di lasciare l’opera esposta questa rimarrà nella piazza», va avanti d’Alessandro. «Sarà un modo per ricordare il Carnevale che prima o poi ritornerà».