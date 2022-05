Un Giro dell’altro mondo 

La promessa fatta due anni fa è stata mantenuta ieri: Jai Hindley, da Perth, è il primo australiano vincitore del Giro d’Italia, il numero 105. Secondo nel 2020, ieri ha trionfato all’Arena di Verona dove, tre anni prima, si era “esibito” Richard Carapaz. Per l’ecuadoriano è un 29° compleanno amaro: in maglia rosa sino all’ultima salita, sui 17,4 km di ieri ha potuto soltanto rubacchiare qualche secondo al rivale, ormai irraggiungibile in una classifica cristallizzata sulla Marmolada. Così l’eterna incompiuta basca, Mikel Landa, ha completato il podio, lasciando fuori un monumentale Vincenzo Nibali, all’ultima recita. Bravo anche Domenico Pozzovivo, incredibilmente (con tutto ciò che gli è capitato) ottavo. Hindley chiude con il primo posto nella classifica generale e la bella vittoria sul Blockhaus.

Pokerissimo

L’Italia si consola con il quinto successo di tappa. Non c’è Filippo Ganna? Poco male, ci pensa suo cognato, Matteo Sobrero, il campione italiano, ad aggiungere la quinta gemma alla collezione che comprende le imprese in salita di Giulio Ciccone a Cogne e Alessandro Covi sul Fedaia, la volata di Alberto Dainese a Reggio Emilia e la fuga di Stefano Oldani a Genova. Per il resto, un Giro con pochi nomi veramente importanti e tra questi alcuni costretti al ritiro (Miguel Angel Lopez, Tom Dumoulin, Romain Bardet, Joao Almeida), ha avuto una forte impronta olandese: due vittorie e maglia azzurra per Koen Bouwman, una vittoria e la maglia rosa in Ungheria per uno straordinario Mathieu Van der Poel, la rivelazione Gijs Leemreize, da tenere d’occhio come il colombiano Santiago Buitrago e lo spagnolo Juan Pedro Lopez, a lungo in rosa.

Ordine d’arrivo : 1. Matteo Sobrero (Ita, BikeExchange- Jayco) km 17,4 in 22'24” media km/h, 2. Thymen Arensman (Ola, Dsm) a 23”, 3. Mathieu Van der Poel (Ola, Alpecin-Fenix) a 40”, 4. Bauke Mollema (Ola) a 1'08”, 5. Ben Tulett (Gbr) a 1'12”, 6. Mauro Schmid (Svi) a 1'17”, 7. Magnus Cort Nielsen (Dan) a 1'18”, 8. Tobias S. Foss (Nor) a 1'19”, 9. Michael Hepburn (Aus) a 1'24”, 10. Richard Carapaz (Ecu) st; 15. Jai Hindley (Aus) a 1'31”; 49. Vincenzo Nibali (Ita) a 2'37”.