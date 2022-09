Un giovane è scomparso, ore di paura  

A denunciarne la scomparsa è stato il padre del ragazzo, operaio della squadra antincendio del paese, che venerdì ha allertato le forze dell’ordine dopo che Mauro non ha fatto ritorno a casa per tutta la giornata di giovedì. In pratica Mauro Pitzalis, definito da tutti un bravissimo ragazzo , ricco di interessi e con molti amici, manca da casa da mercoledì.

Sono ore di paura quelle che sta vivendo la comunità di Nurri dopo la scomparsa mercoledì sera di Mauro Pitzalis, giovane operaio di 21 anni.

A denunciarne la scomparsa è stato il padre del ragazzo, operaio della squadra antincendio del paese, che venerdì ha allertato le forze dell’ordine dopo che Mauro non ha fatto ritorno a casa per tutta la giornata di giovedì. In pratica Mauro Pitzalis, definito da tutti un bravissimo ragazzo , ricco di interessi e con molti amici, manca da casa da mercoledì.

L’appello

Anche il sindaco del paese Antonello Atzeni ha lanciato un allarme a tutta la popolazione tutti attraverso i social e pubblicando, su autorizzazione deii familiari, la foto del ragazzo: «Chiunque l'avesse visto o ha informazioni utili è pregato di comunicare al centro di coordinamento situato sulla Strada Statale 198 vicino alla cantoniera di Nurri.

Le ricerche

Intanto è in corso un grosso dispiegamento di forze. Nella zona, per le ricerche, sono impegnati oltre ai carabinieri della caserma di Nurri, i vigili del Fuoco di Nuoro e di Sorgono, la Guardia Forestale di Isili, i volontari della Protezione Civile Sarcidano. Da venerdì sera sono al lavoro anche i cinofili, si batte soprattutto l’area tra Nurri e Villanova Tulo.

Difficile per ora fare ipotesi sulla scomparsa del ragazzo, la famiglia non ha denunciato nessuna difficoltà da parte di Mauro da fare pensare ad un allontanamento volontario.

Chi è

Il giovane lavora in un impresa locale di proprietà dello zio, pare fosse sentimentalmente impegnato. Lascia perplessi il ritrovamento della sua macchina, in una zona periferica del paese chiusa e con all’interno il telefonino cellulare del ragazzo. La famiglia del ragazzo, composta da padre, madre, un fratello e una sorella che vivono fuori dalla Sardegna, si è chiusa nel silenzio mentre tanti compaesani si sono prestati per aiutare nelle ricerche.

Nel paese di Nurri sono in corso i festeggiamenti in onore di Santa Rosa, ma la mente di tutti è rivolta a Mauro Pitzalis e ai suoi familiari.

