Un giovane chef trionfa al Porcino 

Stefano Piliero incoronato al Porcino d’oro. Lo chef di Tortolì ha vinto il concorso riservato ai professionisti dei fornelli promosso dalla Pro Loco di Arzana nell’ambito dell’edizione numero 33 della manifestazione che celebra il porcino, principe dei boschi del Gennargentu. Il cuoco di 27 anni ha convinto la giuria, presieduta da Igles Corelli, maestro indiscusso con 5 stelle Michelin, con un piatto che profumava d’Ogliastra, le sue radici, fatte di sapori forti e speziati, colori decisi uniti da un dosaggio eccellente di materie prime. «Un piatto delicato, ma con esaltazione di intensità e sapori», ha commentato Piliero, emozionato al momento della premiazione nella sala consiliare per l’atto conclusivo della rassegna che ha messo in vetrina arti e sapori arzanesi.

Il successo

Fin da giovanissimo, in un percorso di sacrifici e passione, Piliero è presente nel mondo della cucina ogliastrina. Nell’ultima stagione ha coordinato la cucina del ristorante Bepi da Guia di Arbatax. La sua voglia di crescere e conoscere nuove realtà lo hanno portato a girare in primis l’Italia e poi il mondo, fino all’isola di Antigua. Eclettico e molto particolare, nella sua proposta di degustazione incentrata sul porcino: un mix di crema di patate, colombaccio al corbezzolo spruzzato con polvere di mirto e innaffiato di Josto Miglior di Jerzu, vino rosso rubino intenso con riflessi granato. Erano in gara anche Manolo Sechi, del ristorante Zenit di Olbia, Marina Ravarotto (Chiaro Scuro di Cagliari), Jean Baptiste Tramoni e Vittorio Fois, rispettivamente chef del ristorante La Storia e L’Avena di Sartene, centro della Corsica, a suggellare il gemellaggio.

La soddisfazione

Tra sabato e ieri strade e stand di Arzana sono stati presi d’assalto da migliaia di visitatori, che hanno divorato culurgionis e orrubiolus in gran quantità. «È stato un grande successo: gli arzanesi supportano il Porcino aprendo le loro cantine per ospitare una grande manifestazione culturale ed enogastronomica che assume caratura internazionale», ha detto il sindaco, Angelo Stochino (52).