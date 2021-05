Un giovane armigero di nome Dante 

Io vidi già cavalier muover campo, e cominciare stormo e far lor mostra… . È lo scenario apocalittico descritto nel canto XXII dell’Inferno, che narra in una cronaca spietata la battaglia di Campaldino dell’11 giugno del 1289. Guelfi fiorentini e ghibellini d’Arezzo combattono in quello che sarà lo scontro decisivo che segnerà la supremazia di Firenze sulla Toscana. Sotto il comando di Vieri dè Cerchi un combattente, alla sua prima battaglia, si lancia nella mischia, tra polvere, sangue e urla disumane. È un giovanissimo Dante Alighieri, sceso in lotta sotto le insegne di Corso Donati, a narrare il momento più aspro della contesa tratteggiando ogni sfumatura di quella giornata così cruenta. Ed è quel Dante, sconosciuto e misterioso, dalle passioni forti con vocazione letteraria già delineata, ad essere il protagonista eccelso del recentissimo romanzo storico di Matteo Strukul. “Dante Enigma” (Newton Compton) uscito questa settimana.

Lo scenario

Tutto il genio dell’autore, già conosciutissimo per la saga sui Medici, ritorna in una Firenze del 1200 mostrando il volto del Sommo Poeta nei suoi aspetti meno noti e indagati. L’intrigante trama narrativa di Strukul riesce a comporre un mosaico talmente accattivante da portare il lettore al fianco di Dante, osservandolo nei momenti cruciali della sua gioventù. È l’uomo, il guerriero che scende in campo tra Poppi e Pratovecchio, lui che prova sul proprio corpo l’orrore dello scenario di guerra, tra dardi e corazze intrise di sangue.

Impegno civile

Così come emergono le sue forti passioni, l’impegno civile con l’ingresso nel Consiglio del Popolo fiorentino nel 1295 e l’amore incondizionato verso Beatrice, fiamma dell’animo e spirito che muove ogni suo desiderio.

Il matrimonio

Il matrimonio con Gemma Donati, imparentata con il potente e temibile Corso Donati, è la quinta scenica che caratterizza il pregevole lavoro di Matteo Strukul, capace di raccordare i quadri narrativi mettendo Dante a contatto con Giotto, tratteggiando la disperazione dello sconfitto Ugolino della Gherardesca e la sua prigionia nella torre pisana della Muda. La Firenze cupa, nella quale passeggia con circospezione Guido Cavalcanti, è la città dantesca, tra torri e caseggiati nei quali si delineano complotti e alleanze, si stringono rapporti talmente labili e tenui da sfumare come le nebbie sull’Arno. Va riconosciuto grande merito all’autore di “Dante Enigma” di aver definito aspetti così intimi della vita del poeta fiorentino, così come spicca la figura di Gemma Donati, sposata nel 1285 e capace di risollevare l’animo del soldato sul quale si è posata tutta la polvere e il sangue della battaglia di Campaldino.

Nuova luce

Un Dante inedito, raccontato con delicatezza e forza, personaggio storico che – nella costruzione romanzata- si manifesta sotto una luce nuova e così umana da renderlo ottimo compagno di un itinerario narrativo. Il viaggio tra le pagine del romanzo colma, nel cuore del lettore, le lacune storiche che riguardano la vita di Dante Aligheri; gli anni incerti della sua giovinezza, fino al matrimonio con l’esponente di una delle famiglie più potenti della città, l’impegno politico e i rapporti d’amicizia con le personalità di spicco della cultura e dell’arte, sono i contorni di una esistenza eroica, che osserva e annota gli appunti per ciò che sarà il suo viaggio narrativo.

Saranno i riverberi della battaglia toscana a influenzare tutta l’opera dantesca, così come il trauma della lotta sanguinosa resterà una ferita aperta nel cuore del poeta.

“

Alighieri darà prova di coraggio impugnando le armi a

Campaldino