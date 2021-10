Un giorno in campagna tra cannabis light e droga 

Per orientare il lavoro basta abbassare il finestrino: in questo caso l’indagine si fa anche un po’ a naso. Ma non basta, perché nella Sardegna che si ricopre di marijuana il lavoro dei poliziotti si complica: «La parte più difficile è questa: individuare le piante illegali in mezzo a quelle che invece possono essere coltivate. Chi vuole vendere droga mischia le sostanze e nasconde gli affari vietati all’interno di una piantagione legale». Così salta tutto: il lavoro delle unità cinofile in questa operazione non è utile e a poco serve l’imbattibile spirito di osservazione dei poliziotti. La linea di confine si traccia in laboratorio: la parola d’ordine per far scattare arresti, denunce e sequestri è sempre “Thc”. Il limite, dice la legge, è il principio attivo e il reato scatta solo oltre la soglia dello 0,6 per cento. Ogni filare è un mistero, su ogni pianta ci può essere un dubbio. «L’aspetto non cambia: foglia, fusto e fiore sono sempre uguali - racconta uno degli agenti della Squadra mobile - Quando facciamo un’ispezione nel campo è molto difficile trovare l’indizio che ci fa capire che si tratta di una piantagione vietata. Ma a tradirsi, spesso, sono i proprietari. Il nervosismo è il nostro storico alleato».

Inviato

Ottana. Quando le pattuglie iniziano la grande perlustrazione qualcuno pensa che ci sia da scovare un nascondiglio difficilissimo da raggiungere. Ma l’ispettore dell’Antidroga, uno che da una vita insegue traffici di ogni tipo, spiazza pure i colleghi: «Tutto quello che stiamo andando a cercare potremmo trovarlo dove meno ce l’aspettiamo, sicuramente a bordo strada». Punti su cui soffermare l'attenzione ce ne sono tanti: ai lati della 131 Dcn, oltre le cunette della vecchia 129 per Macomer e vicino ai muretti a secco che delimitano la dissestata 128. Le piantagioni sono ovunque, tra ovili e nuraghi, in mezzo alle sugherete e ai bordi dei vigneti.

Operazione all’alba

Per orientare il lavoro basta abbassare il finestrino: in questo caso l’indagine si fa anche un po’ a naso. Ma non basta, perché nella Sardegna che si ricopre di marijuana il lavoro dei poliziotti si complica: «La parte più difficile è questa: individuare le piante illegali in mezzo a quelle che invece possono essere coltivate. Chi vuole vendere droga mischia le sostanze e nasconde gli affari vietati all’interno di una piantagione legale». Così salta tutto: il lavoro delle unità cinofile in questa operazione non è utile e a poco serve l’imbattibile spirito di osservazione dei poliziotti. La linea di confine si traccia in laboratorio: la parola d’ordine per far scattare arresti, denunce e sequestri è sempre “Thc”. Il limite, dice la legge, è il principio attivo e il reato scatta solo oltre la soglia dello 0,6 per cento. Ogni filare è un mistero, su ogni pianta ci può essere un dubbio. «L’aspetto non cambia: foglia, fusto e fiore sono sempre uguali - racconta uno degli agenti della Squadra mobile - Quando facciamo un’ispezione nel campo è molto difficile trovare l’indizio che ci fa capire che si tratta di una piantagione vietata. Ma a tradirsi, spesso, sono i proprietari. Il nervosismo è il nostro storico alleato».

I nuovi affari

Tra i campi devastati dall’invasione di cavallette e dove la siccità rende un fallimento ogni coltura, il business della cannabis sativa assicura nuova vita alle aziende agricole. Ma il mercato richiede anche (o soprattutto) quella non light e ai 350 euro al chilo assicurati dalle case farmaceutiche, i trafficanti di marijuana sono in grado di aggiungere diverse centinaia di euro. L’affare è ghiotto e con la maschera della coltivazione legale l’isola dei grani antichi sta diventando la Jamaica del Mediterraneo. I sequestri sono diventati quotidiani: da Orosei a Zerfaliu, da Bitti a Birori, passando per Marrubiu e Burgos. Una montagna verde che era stata nascosta tra i filari di una coltivazione legale: «Far crescere le piante in una zona visibile è una tecnica - racconta uno degli uomini della Sezione narcotici - In questo modo non si desta alcun sospetto e tutti pensano che si tratti di un’attività regolare. Per questo facciamo i controlli in tutte le zone e verifichiamo con i test di laboratorio che si tratti davvero di sostanze che rispettano i parametri della legge».

Tra i campi

La raccolta è arrivata a buon punto, ma anche quest’anno c’è stata la semina tardiva. E attraversando la 131 Dcn si notano le prime distese di marijuana. All’inizio dell’ennesima giornata di controlli gli agenti della Squadra mobile spulciano le segnalazioni lasciate dalle altre pattuglie e le comunicazioni (facoltative) dei coltivatori: Google maps è il primo aiuto. All’incrocio di Oniferi la mietitura è appena stata ultimata: bisogna cambiare destinazione. Si va verso Orotelli e dal ciglio della strada si notano tutte quelle foglie verdi che con la macchia rinsecchita stonano: il proprietario del terreno arriva in cinque minuti. E subito tira fuori tutti i documenti che la legge richiede: «La fattura di acquisto dei semi, i certificati sul thc e la busta in cui erano contenuti - spiega - Ho tutto, anche il contratto con un’azienda del Sassarese che dovrebbe acquistare il raccolto. Ma non sono più certo che l’affare si farà perché le piante non sono venute molto bene». Il laboratorio della Scientifica dirà se è tutto vero, ma in tanto la pattuglie si spostano. In campo ci sono anche gli agenti del Reparto prevenzione crimine di Abbasanta. A Orani le piante sono più alte e per i due fratelli che hanno destinato alla cannabis il retro del loro capannone si preannunciano buoni affari. Da Orotelli si va a Ottana, perché il piano della giornata è quello di battere a tappeto la provincia. «Il controllo non riguarda solo la coltivazione - spiega il commissario Giuseppe Cambedda, che a Nuoro guida la Squadra volante e dirige anche il commissariato di Ottana - L’altro aspetto riguarda la conservazione, cioè l’essiccazione, e il trattamento: su questo la Cassazione ha detto che i produttori non possono effettuare alcuna attività. Altrimenti scattano sequestro e denuncia».

I trasporti

Il grande traffico di marijuana ovviamente passa tutto sulle strade. E qui si estende l’occhio della Polstrada. I camioncini carichi sono già incappati nei posti di blocco delle pattuglie e centinaia di chili sono finiti sotto sequestro: mezza tonnellata a Macomer e un quintale sulla 389 per Mamoiada. «Oramai in troppi si stanno buttando su questa coltura - dice uno dei contadini di Ottana - E a parte i rischi, per effetto della poca chiarezza della legge, si comincia a far fatica a strappare un prezzo giusto: oramai c’è troppa gente che svende. Chi svende significa che ha guadagnato molto di più con la marijuana illegale venduta sottobanco».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata