Un giardino per ingrandire il parco 

La tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici a iniziare dal parco Aymerich. L’idea del Comune è quella di acquisire il Giardino, appartenuto alla famiglia Aymerich sino al 1990, ma di proprietà attualmente di una società. Si tratta di altri due ettari di un parco che ospitano un patrimonio arboreo e botanico unico al mondo. La richiesta per l’acquisizione è stata fatta all’assessore regionale all’Ambiente Gianni Lampis, nel corso dell’incontro al quale hanno partecipato anche i vertici dell’agenzia Forestas. L’esponente della Giunta regionale, accompagnato dal direttore di Forestas Giuliano Patteri e dal consigliere regionale Francesco Mura è stato accolto in Municipio dal sindaco Salvatore Argiolas e dalla giunta comunale.

Il Comune

«L’incontro di Laconi segna sicuramente un'importante tappa per l’avvio di una nuova collaborazione tra l’amministrazione comunale, l’assessorato regionale dell’Ambiente e l’Agenzia Forestas - spiega il sindaco Salvatore Argiolas - con l’obiettivo di promuovere il nostro vasto territorio, con una maggiore attenzione all’aspetto ambientale che rappresenta una importante risorsa per la crescita di Laconi. È stata, inoltre, un’occasione per consolidare la collaborazione con l’Agenzia Forestas; i risultati ottenuti dal prezioso lavoro nei cantieri forestali presenti nel nostro territorio sono, per la comunità laconese, fondamentali per il mantenimento dei posti di lavoro e per la tutela del patrimonio ambientale».

Le richieste

Nel pomeriggio l’assessore Gianni Lampis ha visitato il Parco di Laconi (22 ettari di proprietà della Regione) che ospita ogni anno circa 90 visitatori. Altre tappe; il Giardino, il Museo della Statutaria che ospita i Menhir e alcuni dei cantieri di Forestas che occupano gran parte del territorio di Laconi. «Ho chiesto all’assessore la possibilità di regolamentare gli ingressi del Parco e metterlo anche in sicurezza - aggiunge Salvatore Argiolas – soprattutto la parte dove sorgono i ruderi del vecchio castello Aymerich. L’altro obiettivo è quello di poter aprire al pubblico il Giardino accanto. Nel corso della visita ad alcuni cantieri di Forestas ho chiesto all’assessore e al direttore Patteri la possibilità di collaborare per curare anche il vasto patrimonio verde comunale di Laconi».

L’impegno

L’assessore Lampis ha ribadito l’importanza della visita nella cittadina del Sarcidano e al parco Aymerich, uno dei più importanti della Sardegna. «L’impegno per una collaborazione tra le istituzioni comunale e regionale - dichiara Gianni Lampis - è segno tangibile dell’interesse delle massime istituzioni regionali anche per questo territorio, con la promessa di fornire tutto il sostegno necessario per l’attuazione di progetti e realizzare insieme quelle attività finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del nostro patrimonio ambientale. Le proposte e i progetti annunciati dal Comune sono di grande importanza e valuteremo come raggiungere insieme questi obiettivi». ( e. s. )

