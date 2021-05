Un futuro per la terra di nessuno 

Stavolta il Comune è d’accordo e lo ha messo nero su bianco (cioè è arrivato il voto favorevole di tutto il Consiglio): verrà varato uno studio di fattibilità per dare decenza non a un’area qualsiasi ma a una porzione urbana che rappresenta un pessimo biglietto da visita per Carbonia. È la gigantesca area sterrata fra via Costituente e via Stazione. Da una parte spiccano un hotel di lusso e due moderne scuole superiori, dall’altra un centro di assistenza ai disabili realizzato restaurando un vecchio albergo operaio, lo stadio Zoboli (malconcio ma prossimo alla sistemazione) e l'articolata area commerciale. Nel mezzo, un vasto spazio di degrado assoluto: il Comune lo concede a diversi rivenditori di frutta e verdura che ingoiano amaro dalla mattina alla sera perché circondati da erbacce, canneti, un edificio diroccato (una ex falegnameria degli anni Sessanta) usato come discarica a cielo aperto.

Mozione della minoranza

Di recente l’assemblea civica ha accolto una mozione della minoranza che chiede un piano di fattibilità: «Oramai fondamentale – fa notare Michele Stivaletta, primo firmatario – per rendere decoroso quel gigantesco spazio anche confermando gli attuali usi: un’area per il mercato della frutta e verdura ma con servizi igienici, la bonifica dei ruderi, la cura degli spazi sterrati non necessariamente con un’enorme colata di cemento, la messa a dimora di alberi: ogni soluzione, anche a basso costo, è bene accetta ma così quel terreno non può stare». E ogni soluzione, rammenta l’assessore all’Ambiente Gian Luca Lai, «è imprescindibile da una condivisione fra il Comune e i proprietari di alcuni lotti privati: è un aspetto secondario perché la cosa prioritaria è stata aver posto nero su bianco la volontà di ridare decoro a quello spazio».

Le reazioni

Da anni lo rimarcano, con appelli finora caduti nel vuoto, i dirigenti del Lu’ Hotel, affacciato sullo scempio: «Il voto del Consiglio – ammette Roberto Ghessa – è confortante. Quella zona stona in un contesto di turismo di qualità e da anni ce lo fanno notare i clienti: l’ideale sarebbe confermare anche le postazioni per i commercianti». Con la sistemazione dello stadio (150 mila euro erogati dalla Regione) e il probabile ritorno in settembre di una percentuale di spettatori la zona sarà ancora più importante la zona. Ubaldo Armandi è il titolare di una delle aree private: «Avevamo già avanzato una proposta un paio di anni fa», sottolinea. «Siamo felici di questo atto ma è profondo il rammarico per il tempo perso».

