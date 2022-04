Un futuro per la cittadella giudiziaria 

La Cittadella giudiziaria risorge dal cimitero delle incompiute. A darne notizia, ieri in Camera di commercio, magistrati, parlamentari e avvocati davanti a una platea eterogenea invitata dal Consiglio dell’ordine forense turritano a testimoniare della salute della creatura dalle tante vite e altrettante morti. Sette gli anni dell’iter per la riqualificazione dell’ex carcere di San Sebastiano svuotato dall’avvento di Bancali: dal 2014 a oggi, si sommano protocolli e accordi di programma in serie fino all’annuncio dell’agosto 2018 con la cordata istituzionale di Ministeri, Demanio, Regione, Comune, a dire sì alla riconversione del guscio vuoto carcerario verso un pieno di uffici giudiziari ora dispersi tra diversi immobili cittadini. Tutto per poco meno di 14 milioni di euro, dati per certi l’estate e spariti poco dopo.

La mobilitazione

Poi la mobilitazione della società sassarese nei suoi interpreti politici, imprenditoriali, forensi, che ribaltano, o concorrono a far ribaltare, in sessanta giorni l’addio in un bentornato. «Le risorse ci sono – dichiara il senatore Giuseppe Cucca in collegamento web – me l’ha assicurato la ministra alla Giustizia Cartabia. Si tratta di fondi aggiuntivi non legati al Pnrr». L’onorevole conferma quindi il ritorno della cittadella giudiziaria sulla scena che il collega deputato Pietro Pittalis inquadra poi dal punto di vista finanziario: «Ci è stato riferito che le risorse sono state rideterminate in 22 milioni di euro». Novella già rivelata il mese scorso, a riferire i risultati delle mosse compiute dagli attori istituzionali: «Ci hanno stupito le polemiche dei mesi scorsi – puntualizza il procuratore capo della Repubblica Giovanni Caria - perché a quel tempo le cose erano già ripartite».

Il progetto

Complici in particolare le interlocuzioni con la direttrice regionale del Demanio Rita Soddu e l’arrivo del direttore generale del Ministero Massimo Orlando il tre marzo scorso per un sopralluogo all’ex carcere che ha avuto conseguenze immediate: «Ha dato incarico al presidente della conferenza permanente dottor Marinaro – continua il procuratore – di avere un progetto di massima per luglio». Che preveda lotti funzionali così da liberarsi in modo veloce degli affitti pagati dallo Stato per alcuni uffici consentendo anche di «spalmare negli anni una maggiore possibilità di accedere ai finanziamenti». Insomma, la macchina ha ripreso a girare, come tutti si augurano, in cima il Comune, rappresentato ieri dal vicesindaco Gianfranco Meazza. Però, concordano i presenti, «bisogna vigilare che si vada avanti». Per non dover intonare l’ennesimo de profundis.