«Un futuro di sviluppo per la laguna» 

Se alle urne gli elettori sceglieranno lei, diventerà la prima sindaca nella storia di Elmas. Dovrà riuscire ad amministrare il paese e, allo stesso tempo, proseguire il lavoro nei banchi dell’opposizione del Consiglio regionale. Con la sua lista “Elmas città futura”, alle elezioni comunali Maria Laura Orrù dovrà vedersela contro Giuseppe Argiolas (“Elmas per tutti”) e Silvio Ruggeri (“100 passi per Elmas”). Sostenuta da Possibile, Pd, M5s, Demos, Progressisti, Leu, Mdp, Articolo Uno ed Europa Verde, la sua è una civica rosa, otto uomini e nove donne. Tra le quali lei: «Un progetto politico per il bene del paese, ecologista, egualitario e progressista che mette al centro le donne. U na squadra mix di rinnovamento ed esperienza ».

In lista anche l’ex sindaco Valter Piscedda e consiglieri uscenti, suoi avversari alle ultime comunali.

«L’unità di intenti con Piscedda nasce in questi anni di forte opposizione al Governo regionale sardo-leghista. Di conseguenza, a Elmas ci siamo uniti contro chi non è stato in grado di amministrare negli ultimi cinque anni, oggi a braccetto proprio con chi governa la Regione».

Silvio Ruggeri e altri del centrosinistra corrono con un’altra lista. Paura di perdere voti?

«Paura no, ma dispiacere per chi ha messo davanti a tutto ambizioni personali».

Se dovesse vincere, sarà in grado di dividere le giornate tra Comune e Regione?

«Il lavoro non mi spaventa. Come tanti altri sindaci in Regione e in Parlamento, saremo filo diretto con il territorio: un vantaggio. Il nostro progetto è nato come lavoro di squadra: la mia non è una sfida singola ma posso contare sul supporto di persone competenti. Se diventerò sindaca lo farò a titolo gratuito per il bene dei cittadini».

La priorità?

«Il ripristino dell’ordinaria amministrazione: sfalcio erbe, pulizia, decoro urbano, piste ciclabili, marciapiedi e illuminazione. Rendere il paese decoroso con un ruolo centrale nella Città metropolitana».

Altri obiettivi?

«Si apre una stagione di grandi opportunità per progetti a medio-lungo termine: Pnrr e non solo. Puntiamo su programmi e pianificazione per risorse su due assi principali: transizione digitale ed ecologica. La prima riguarda garanzia di diritti primari, trasparenza atti, facilitare pratiche comunali, wi-fi gratuito, più servizi online, partecipazione attiva dei cittadini con app e altri servizi. La seconda mette l’ambiente al centro: due polmoni verdi anti CO2 (parchi sportivi attrezzati), meno plastica e potenziamento raccolta rifiuti. C’è poi la questione energetica con abbattimento consumi e incentivo dell’autoproduzione. Non mancheranno sguardo attento a commercio, politiche sociali, sport, cultura e istruzione».

Un piano per la laguna?

«Per il bene più importante sappiamo come procedere salvaguardando l’identità del luogo e dando alla laguna opportunità per il presente e il futuro: navigabilità, sport, sostegno ai pescatori, recupero stabile protezione civile, mercato del pesce, zona ristoro e una struttura ricettiva».

E Santa Caterina?

«L’obiettivo è intervenire subito con la messa in sicurezza e la riqualificazione del bene identitario da inserire in un percorso di chiese lagunari, in seguito a un accordo con i paesi limitrofi».

Perché votare lei?

«Se i cittadini sono soddisfatti di chi ha amministrato gli ultimi cinque anni, possono votare i due candidati che sono stati assessori. Se insoddisfatti e vogliono una Elmas più pulita, efficiente, con servizi e che guarda al futuro, è giusto che votino noi».

