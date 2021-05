Un fulmine abbatte la croce 

Tragedia sfiorata nella cittadina del Guilcier ieri mattina, durante un violento temporale. Un fulmine ha colpito in pieno la croce in pietra che sovrastava la chiesetta di San Palmerio a Ghilarza. Si è ridotta in frantumi, ma fortunatamente non ha provocato nessun danno né tantomeno ferito persone. Un vero miracolo, anche perché, ad appena una settantina di metri di distanza, stavano lavorando, vicino all’agorà, gli operai del cantiere. È stato proprio uno di loro a vedere in diretta il fulmine che si abbatteva sulla croce provocandone la caduta. Neanche un mese fa si è rischiato che crollasse rovinosamente a terra il basamento in pietra della croce sulla sommità del frontone della chiesa parrocchiale.

La notizia

A dare notizia di quanto accaduto ieri mattina, sulla chat WhatsApp condivisa con i parrocchiani, è stato padre Paolo Contini. «Questa mattina la croce di San Palmerio è stata colpita in pieno da un fulmine e si è frantumata in 7 pezzi di grossa taglia (sopra il kg di peso), 13 pezzi medi (circa mezzo kg) e 37 pezzi piccoli. I pezzi sono caduti in un raggio di 25 metri. Il Signore anche stavolta ci ha benedetto perché non ci sono danni né a cose né a persone! Credo che l’impianto elettrico sia stato compromesso ma è necessario la verifica di un esperto. Deo gratias», recita il messaggio alla comunità.

Il fulmine

L’episodio si è verificato intorno alle 10.45 durante un intenso temporale. Gli operai del cantiere, impegnati nella pulizia del piazzale dell’agorà (la struttura espositiva a due passi dalla Torre aragonese e dalla chiesetta di San Palmerio), si stavano riparando sotto la tettoia quando hanno sentito un forte boato.

Il racconto

«L’operaio comunale mi ha avvisato subito – racconta il sindaco Stefano Licheri -. Uno degli operai del cantiere era rivolto proprio con lo sguardo alla chiesa quando, sentito il boato, ha alzato gli occhi e visto propagarsi la luce vicino alla croce, subito è crollata. Ho avvisato immediatamente il parroco e ci siamo recati sul posto. Abbiamo scattato le foto e padre Paolo ha conservato i frammenti. Adesso verrà contatta la Soprintendenza e si chiederà un sopralluogo per capire come intervenire sia per la croce della chiesetta di San Palmerio sia per il problema riscontrato nelle scorse settimane. È urgente avere indicazioni per quantificare il tipo di intervento. In questo modo si potrà capire se è necessario chiedere un finanziamento alla Regione o se stanziare delle somme tra Comune e parrocchia».

Lo scorso 15 aprile il basamento in pietra della croce sistemata sulla sommità del frontone della chiesa parrocchiale ha rischiato di cadere a terra. In quell’occasione il pericolo è stato scongiurato dai vigili del fuoco di Abbasanta.

A richiedere il loro intervento era stato il parroco, preoccupato della situazione del campanile che poi non ha rivelato particolari problematiche. Esaminando la facciata avevano però constatato lo scollamento della pietra che serve da basamento della croce sul frontone. Pietra che pesa circa 4 chili e che se si fosse staccata da un’altezza di quel genere avrebbe davvero potuto provocare una tragedia.

