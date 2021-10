Un fondo di 8 milioni per le pensioni: «È un nostro diritto»   

Per regolarizzare la situazione previdenziale degli onorevoli sardi il Consiglio regionale dovrà sborsare 2,8 milioni di euro per i primi due anni e mezzo di questa Legislatura, 5,7 per sanare la posizione dei membri di quella precedente. Questo, solo nel caso tutti e sessanta i consiglieri decidessero di aderire al sistema di carattere contributivo disciplinato nella legge omnibus approvata due giorni fa, e che prevede una quota di contributo a carico del singolo consigliere dell’8,8% (580 euro al mese) sulla base imponibile, e di 2,75 volte tanto (1.597 euro) a carico dell’Assemblea. In realtà, non tutti sposeranno questa soluzione perché si tratterebbe di versare due anni e mezzo di contributi per i neo eletti, cinque per gli ex consiglieri, e sette e mezzo per quelli rieletti.

L’adeguamento

Il nuovo regime inserito in un emendamento passato sotto il silenzio dell’Aula, si adegua a quello previsto per legge per i membri del Parlamento e in uso in quasi tutte le altre assemblee regionali. Dopo l’abolizione dei vitalizi nel 2014, la Sardegna non ha mai istituito un rapporto previdenziale sostitutivo. Spiega il primo firmatario della proposta di modifica Stefano Tunis (Sardegna 20Venti): «Siamo di fronte a un atto dovuto per colmare il vuoto lasciato dalla fretta con cui il Consiglio si adeguò al decreto Monti allo scopo di mettere in sicurezza tutti i diritti acquisiti sino a quel momento. Questo vuoto ha generato una discriminazione inaccettabile all’interno delle Assemblee in cui eletti come il sottoscritto godono di copertura previdenziale per il proprio status di lavoratori e altri sono del tutto privi perché lavoratori autonomi o temporaneamente senza lavoro. L’opportunità di costruirsi una posizione previdenziale coerente con la retribuzione che si percepisce durante il mandato è un semplice fatto di civiltà».

Il passaggio “nascosto”

Un atto dovuto eppure quasi “nascosto” nel cumulo di emendamenti agli emendamenti presentati un’ora prima della seduta di mercoledì e messi in discussione freneticamente perché – è la giustificazione di tutti i consiglieri, compresi quelli d’opposizione - «bisognava approvare al più presto la variazione di bilancio onde evitare che parte delle risorse finisse non spesa». A inizio legislatura il M5S fece fallire il tentativo di adeguamento alla normativa nazionale. Due giorni fa nessuno ha detto nulla perché – ha spiegato il capogruppo Michele Ciusa - «non abbiamo visto l’emendamento per un modo di procedere nei lavori che definisco squinternato». «Se me ne fossi accorta l’avrei fatto notare a gran voce, considerato che su questo tema intrapresi una battaglia», sostiene Desirè Manca, «il problema è che si andava di corsa nell’approvazione delle proposte, ed era impossibile seguire il filo perché si dava lettura degli articoli prima ancora che avessimo tra le mani la lista degli emendamenti». Per Daniele Cocco (LeU) «è stato un errore affrontare la discussione in questo modo: come la questione sul ripristino dei Cda, avrebbe dovuto essere oggetto di una legge ad hoc».