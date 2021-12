Un filo diretto tra Olbia e Rakka 

Il più grande “hawaladar”, l’uomo che per anni ha raccolto i soldi a Olbia e poi “ha comprato armi, in particolare 7 cannoni che si montano sui pick up, e le ha consegnate in regalo ad al Nusra”. Il siriano Daadoue Anwar, titolare di diverse imprese di costruzioni tutte con sede a Olbia, per la Corte d’Assise di Sassari è stato a lungo un importante finanziatore di organizzazioni terroristiche inserite appieno nella rete dell’Isis. Un uomo con un piede in Sardegna e un altro a Rakka, la città siriana capitale del Califfato sino alla sua liberazione (2017). E dalle motivazioni della sentenza di condanna di Anwar (otto anni di reclusione) ora emergono nuovi elementi che confermano la presenza a Olbia (almeno stando alla interpretazione dei giudici) del quartier generale di una organizzazione che faceva arrivare a Rakka i soldi raccolti in Italia, ma anche in altri paesi europei. E a Olbia, sempre stando al contenuto della sentenza, sarebbe passato anche il comandante Ali Alloush, che, dopo avere vissuto nella città gallurese, avrebbe assunto incarichi di comando nell’Isis.

Soldi e armi

Nelle motivazioni della condanna dell’impresario siriano (e dei presunti complici Mustafa Chadad e Haj Osman Abdulkarim) non si parla solo dell’hawala, ossia del sistema di trasferimento dei soldi da Olbia a Rakka, ma anche dei rapporti del nucleo olbiese con i “ragazzi”. Con questa parola usata spesso nelle conversazioni intercettate, gli indagati, secondo i giudici, si riferiscono ai combattenti di Al Nusrna. Scrivono i magistrati “appare evidente come gli imputati si siano adoperati per raccogliere denaro da far giungere a tali ragazzi”. La città gallurese sarebbe stata, dunque, una sorta di porto franco per la presunta organizzazione terroristica. E Anwar era accreditato negli ambienti più disparati, tanto da riuscire ad entrare nei cantieri di opere pubbliche come l’aeroporto Costa Smeralda, la riqualificazione dell’Arsenale di La Maddalena e l’ospedale San Raffaele (oggi Mater Olbia).

La spy story

Dagli atti emerge la presenza costante dei servizi segreti del regime di Bashar al-Assad. È una spia del dittatore siriano che controlla Anwar in Sardegna e nei suoi spostamenti in Svezia e Austria. Gli agenti di Assad sono molto interessati alla comunità siriana della città gallurese, che comprende anche un medico, fratello di uno degli imputati. Chi sono i buoni, chi sono i cattivi? Per le difese (Angelo Merlini, Donatella Corronciu e Salvatore Arcadipane) il tema da sviluppare è ancora questo.