Un festival per quattro comunità 

Si ispira alla visione di Costantino Nivola il Festival pluri-comunitario Abitare connessioni. Dopo aver vinto qualche mese fa l’avviso pubblico “Borghi in festival”, promosso dalla Direzione generale creatività contemporanea del ministero della Cultura, prenderà il via il 2 agosto per concludersi il 7. Quattro le comunità coinvolte: Orani, Mamoiada, Ottana e Orgosolo. La manifestazione, ideata da Sardarch con le quattro amministrazioni comunali e partner pubblici e privati del territorio, vuole lasciare un segno indelebile nel tempo. E, soprattutto, rivivere, ripensare e ridisegnare il territorio grazie all’aiuto di arte, formazione, spettacoli, cultura ed economia.

Abitare connessioni è stato presentato ieri a Orani, al Pergola Village, opera di arte ambientale concepita da Costantino Nivola che mira a rafforzare il senso di comunità. Diceva l’artista oranese di voler recuperare l’intero paese. Arte costante per sentirsi protetti da un cielo che è paese.

Il programma

Abitare connessioni vuole riportare le comunità in piazza. Per farlo son state cucite insieme tradizione e contemporaneità, forse anche un po’ di futuro. La sei giorni si suddivide in varie sessioni, portate avanti nei singoli paesi. Tra queste la formazione. La Summer School curata da Sardarch con la Scuola di economia civile porterà i più giovani in un percorso di cooperazione, economia circolare, imprese di comunità e altro ancora. Ci sarà la riscrittura partecipata del territorio, alla quale contribuiranno comunità locali, istituzioni, operatori culturali ed economici, Università, Centri studi, artisti e ricercatori. Insieme troveranno nuove forme di abitare, produrre e “fare” in rete in un sistema integrato.

Ogni giorno prenderà vita un fitto calendario di eventi culturali. Ci saranno Officine comunitarie, dedicate alle tradizioni locali, e Suoni in Barbagia a cura della Fondazione Teatro Lirico. Ambizioso il programma di arte pubblica curato da Maria Paola Zedda con Fondazione Nivola di Orani e Museo delle maschere di Mamoiada. Coinvolti gli artisti Tomàs Saraceno, Andreco, Enzo Cosimi, Mara Oscar Cassiani, Cristian Chironi, Claudia Losi, Carlos Amorales: dalle loro residenze artistiche nasceranno performance e installazioni.

I noltre, saranno presentate le opere di Gianmarco Porru e Fabio Sau insieme ad Antonio Bissiri. Festa finale a Orani con incontri con cori, artigiani, maschere locali per rivivere la coralità.

Il borgo riqualificato

«Per noi è il massimo: abitare il borgo dopo averlo riqualificato. E dopo questi mesi tristi», afferma Antonio Fadda, sindaco di Orani, paese capofila del progetto. «Siamo arrivati terzi a livello nazionale con punteggio e finanziamento che ci hanno permesso di spaziare tra coinvolgimento della comunità, arte, cultura. Qui, poi, convergono collaborazioni avviate da anni con gli altri paesi». Connessioni totali per un Festival che riesce a intrecciare ciò che sembrava impossibile.

