Un esercito di duemila poveri 

Il Comune di Carbonia stanzia 300 mila euro per aiutare le famiglie in difficoltà. Contributi fino a 500 euro a famiglia per il pagamento di affitti, di Tari e di utenze domestiche. Destinatarie della misura centinaia di famiglie con un Isee inferiore a 20 mila euro. La giunta comunale di Carbonia ha deliberato i criteri per l’erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie, dando priorità a quelle che sono prive di altre misure di sostegno al reddito, per supportarle nel pagamento dei canoni di locazione, delle utenze domestiche e della Tari.

«I provvedimenti dimostrano la nostra vicinanza alle famiglie di Carbonia - ha dichiarato il sindaco Pietro Morittu – con questo importante finanziamento andremo incontro alle esigenze delle famiglie che da tempo sono in stato di difficoltà, non solo per gli effetti a lungo termine causati dalla pandemia, ma anche per il sopraggiunto aumento dei costi delle utenze domestiche in continuo rialzo». L’avviso, pubblicato sul sito del Comune di Carbonia, si rivolge ai nuclei residenti in città, più esposti alla situazione di crisi derivante dall’emergenza sanitaria o in condizioni di disagio socio-economico, con una attenzione particolare a chi non fruisce di altri contributi pubblici. «Con questo atto abbiamo destinato fondi a finalità di carattere sociale che rappresentano il principale strumento della politica socio-assistenziale della nostra città - ha sottolineato l’assessore alle Politiche sociali Roberto Gibillini – in questi mesi gli uffici, ai quali va il nostro ringraziamento per l’importante lavoro svolto, sono stati impegnati nel rispondere alle necessità della cittadinanza e per la programmazione degli interventi da mettere in campo per arginare la crisi».

In città sono oltre 900 le famiglie in stato di disagio che attualmente beneficiano di strumenti di sostegno (come ad esempio il reddito di cittadinanza) per un totale di oltre 2100 persone. Per poter accedere ai contributi per gli affitti, i beneficiari devono avere sottoscritto contratti di locazione regolarmente registrati ed essere residenti nel comune di Carbonia. Devono altresì essere in possesso di una certificazione Isee non superiore a 12 mila euro, o di 20 mila nel caso di nuclei con almeno 4 figli a carico: «Ci stiamo mettendo nelle condizioni di fornire tutte le indicazioni tecniche per le modalità di richiesta di accesso all’avviso rivolto a chi ne ha davvero bisogno» aggiunge l’assessore Roberto Gibillini.