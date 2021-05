«Un errore unire la diocesi a Nuoro» 

La riduzione del numero delle diocesi è una scelta di papa Francesco. Dal 9 aprile 2020 quella di Lanusei è unita alla sede vescovile di Nuoro sotto la guida di un unico monsignore. Due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. L’ultimo emerge dall’incontro di Orosei in cui si è riunito il clero delle diocesi di Nuoro e Lanusei.

È stato l’inizio di un percorso che guarda all’unificazione delle due diocesi. La rivoluzione geografica di Sacra Romana Chiesa fa sbriciolare 200 anni di storia nel nome di un ridimensionamento generale imposto da «un’esigenza pastorale attuale», per riprendere le parole del Pontefice. Inequivocabile anche il messaggio che don Francesco Mariani ha rilasciato sulle pagine del settimanale L’Ortobene. Il ritiro di Orosei segna un percorso che culminerà con l’unificazione.

Passo indietro

Mano a mano, un tassello alla volta, papa Francesco continua a mettere in atto il suo programma di riduzione del numero delle diocesi italiane, che fin dall’inizio del suo pontificato aveva sollecitato alla Cei. E lo fa non abolendo le diocesi esistenti, ma unendone volta per volta due vicine «nella persona del vescovo». La Curia di Lanusei prossima all’accorpamento con Nuoro non è un fulmine a ciel sereno. «È un percorso di cui avevamo avuto avvisaglie e la nomina di monsignor Mura amministratore apostolico di Lanusei - dichiara Davide Burchi, 43 anni, sindaco della cittadina in cui ha sede l’episcopio - temevamo fosse un atto prodromico all’unione delle due diocesi. Secondo noi è un messaggio sbagliato, un errore». Secondo il sindaco avvocato, la fusione tra le due realtà è per l’Ogliastra «un passo indietro di 200 anni».

Burchi entra nel merito: «Mi piace dare atto che da quando monsignor Mura è titolare del doppio incarico non abbia mai fatto mancare la presenza fisica e spirituale al territorio. Penso alla manifestazione di due anni fa in ospedale dove era stato il primo a prendere parola. Ciò non toglie, però, che rispetto a questi aspetti sia un passo indietro. Mi dispiace anche perché per il territorio avere la Diocesi è un forte segnale di vicinanza a prescindere dalla fede».

Il rammarico

La fondazione della diocesi d’Ogliastra risale all’8 novembre del 1824. L’unificazione ha il sapore del cambiamento epocale. «Sicuramente c’è rammarico e per il territorio - ammette Angelo Stochino (51), sindaco di Arzana - è una grave perdita, benché il vescovo Mura finora non abbia mai fatto mancare i suoi interventi in termini di autorevolezza. Pur comprendendo le motivazioni, forse riconducibili anche alla carenza di vocazioni, a noi mancherà un punto d’appoggio molto importante». L’Ogliastra, riconquista la sua provincia ma perde l’autonomia religiosa: «A questo punto è una vittoria a metà», conclude Stochino.

