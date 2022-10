«Un errore bloccare i turisti» 

Ha causato un vero e proprio cortocircuito turistico mediatico nell’arco di 24 ore, l’intervento dell’Unità di Progetto di eradicazione della peste suina messo in atto nell’altopiano di Golgo mercoledì mattina, che ha portato all’abbattimento di 127 maiali. Prima, martedì pomeriggio, la comunicazione su Facebook da parte del Comune di Baunei del prolungamento del servizio di monitoraggio e controllo del sentiero per Goloritzè causa estate senza fine. Poi, mercoledì mattina, il blocco degli accessi all’altopiano, da metà mattinata fino all’ora di pranzo, che ha costretto decine di turisti intenzionati a recarsi a Cala Goloritzè a fare dietrofront.

Irritazione

La vicenda ha irritato gli operatori turistici di Baunei, che per mano della locale Associazione commercianti hanno protestato per l’inopportuna tempistica dell’intervento inviando una lettera al presidente delle Regione Christian Solinas e ai responsabili della campagna di eradicazione della peste suina. Un danno d’immagine, secondo gli operatori, che si poteva evitare tenendo conto delle evidenti ricadute negative della vicenda sull’intero sistema turistico di Baunei e Santa Maria Navarrese, che in questo periodo ruota intorno all’escursionismo, soprattutto a Golgo, meta e punto di partenza per diverse escursioni nel Supramonte baunese.

Il sindaco

Dello stesso avviso anche il sindaco di Baunei Stefano Monni. «Mercoledì pomeriggio, dopo quanto accaduto, ho sentito il dottor Filippini, direttore dell’Unità di progetto per l’eradicazione della peste suina africana – rimarca Monni - al quale ho manifestato il mio dispiacere per il fatto che l’intervento si sia svolto nell’altopiano del Golgo, ancora, vivaddio, presa d’assalto da tantissimi turisti, che hanno quindi dovuto rinunciare all’escursione a Cala Goloritzé o in altre bellezze presenti nel nostro territorio, nonché rinunciare ai servizi - ricettivi e non -ancora attivi in questi giorni».