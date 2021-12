Un distretto per le delizie a tavola 

«L’Ogliastra ha potenzialità enormi, molte delle quali ancora inespresse», dice Dario Mannoni, 53 anni, commercialista e presidente del comitato promotore. «Il Distretto nasce per dare impulso allo sviluppo delle eccellenze locali nel settore agroalimentare. L’obiettivo è quello di promuovere, attraverso le attività agricole e agroalimentari, lo sviluppo locale sostenibile e la salvaguardia del territorio», prosegue Mannoni. Ora il Distretto dovrà predisporre e presentare un dettagliato programma di sviluppo, con un orizzonte temporale diluito nel tempo: la prospettiva per il decollo sono i finanziamenti in pentola a Bruxelles. «Individueremo i fabbisogni primari - puntualizza Mannoni - e cercheremo finanziamenti per colmarli».

Nella terra della longevità la filiera della gastronomia si allea con le istituzioni per sognare in grande. L’Ogliastra, da sempre apprezzata non solo per le sue perle paesaggistiche ma anche per la tipicità dei suoi prodotti, si avvia verso un’ulteriore valorizzazione del cibo, a pochi giorni dall’esordio dei culurgionis nell’etimologia della Treccani. Nasce il distretto agroalimentare di qualità, frutto di lungo percorso iniziato qualche tempo fa e a cui, nei giorni scorsi, ha aderito anche l’Unione dei Comuni d’Ogliastra. È prossimo anche il matrimonio con l’Unione del Nord Ogliastra.

ll sodalizio, che attende il riconoscimento della Regione, ha l’obiettivo di promuovere progetti utili al rilancio integrato delle produzioni di filiera, sia in ambito regionale che nazionale ed estero, avvalendosi della collaborazione dell’associazione di promozione sociale Distretto del cibo Ogliastra, Cna, Coldiretti, Confcommercio, Confartigianato e Legacoop.

Salto di qualità

«L’Ogliastra ha potenzialità enormi, molte delle quali ancora inespresse», dice Dario Mannoni, 53 anni, commercialista e presidente del comitato promotore. «Il Distretto nasce per dare impulso allo sviluppo delle eccellenze locali nel settore agroalimentare. L’obiettivo è quello di promuovere, attraverso le attività agricole e agroalimentari, lo sviluppo locale sostenibile e la salvaguardia del territorio», prosegue Mannoni. Ora il Distretto dovrà predisporre e presentare un dettagliato programma di sviluppo, con un orizzonte temporale diluito nel tempo: la prospettiva per il decollo sono i finanziamenti in pentola a Bruxelles. «Individueremo i fabbisogni primari - puntualizza Mannoni - e cercheremo finanziamenti per colmarli».

Gli interventi

Sei Comuni, in attesa di altri otto, accompagnano il nuovo percorso orientato alla crescita del settore «Abbiamo aderito subito - spiega Ivan Mameli (36), sindaco di Bari Sardo e presidente dell’Unione - perché crediamo che per praticare un’agricoltura di livello e sostenere l’agroalimentare di qualità occorra fare sinergia tra le varie realtà. Ci proponiamo come contenitore di idee per valorizzare le produzioni».

