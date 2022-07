Un Dalu d’argento a Piombino 

È un argento che sa di conferma. Una conferma che può garantire ulteriori risultati importanti in un futuro più vicino di quanto si possa credere.

La prestazione

Fabio Dalu, ieri a Piombino, si è laureato vice campione italiano sulla 2,5 km in acque libere, rendendosi protagonista di una gara combattiva e attenta, che l’ha visto nuotare con intelligenza andando all’attacco nella parte finale. Il cronometro fa segnare, al termine dei due giri in programma, un bel 29’21”4 poco dietro il nuovo campione italiano Andrea Filadelli (Marina Militare) primo con 29’18”9. L’esperino sa di potersi giocare le sue carte e in una gara ricca di partecipanti, 39 in tutto, milita subito nelle prime posizioni. Si mantiene terzo, controlla gli altri, c’è del tatticismo ma al contempo il ritmo è tirato, gli strappi non mancano. L’allievo di Marco Cara è consapevole di non poter stare a guardare e, raggiunta la terzultima boa, incrementa l’andatura. Il suo attacco si fa sentire sulle gambe degli avversari ma dietro di lui non cedono Filadelli, Pasquale Giordano (Circolo Canottieri Napoli) e Giuseppe Ilario. Altri si darebbero per vinti ma Dalu prosegue nella sua azione e all’ultima boa, quando mancano 500 metri alla fine, è ancora primo: a quel punto, però, Filadelli allunga, le sue bracciate si fanno rabbiose, il mare cristallino davanti a piazza Bovio viene agitato dal desiderio di vincere. Il cagliaritano cerca di rimanergli in scia e, pur essendo staccato di qualche metro, conserva la seconda piazza e una medaglia di valore, che fa ben sperare per i prossimi appuntamenti.

Reazioni

«Chiaramente volevo vincere, però sono comunque felice, è un secondo posto che mi dà morale». Dalu scende dal podio con passo lento, maglietta dell’Esperia e medaglia bene in vista, sorriso appena accennato. Non si lascia andare a eventuali rimorsi e recriminazioni, forte di un'esperienza che si fa di anno in anno sempre più consistente. «Nel finale», aggiunge, «mi sono mancate un po’ di energie ma era inevitabile fosse così: ho gareggiato sabato e domenica scorsa in vasca ai Giochi del Mediterraneo sui 1500, poi sono andato a Piombino per la 5 km dove ho colto il quinto posto, a meno di ventiquattr’ore ho affrontato la 2,5 km. Ho speso tanto ma mi ritengo soddisfatto: tutte queste prove sono delle tappe di passaggio fondamentali per crescere». Tappe di passaggio che portano la Sardegna, nuovamente, a salire sul podio più ambito dopo il trionfo di Marcello Guidi sulla 5 km. «Il bilancio di questi Tricolori è senza dubbio positivo», conclude il tecnico Marco Cara. «Sono esperienze di grande rilievo che si riveleranno preziosissime nelle prossime stagioni».