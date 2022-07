Un corvo contro il «vescovo geometra» 

Il Corvo poi sposta l’attenzione sulla Diocesi Nuorese, contestando scelte e spese: «A La Caletta fervono i lavori per la pastorale del turismo. A Galanoli si lavora per una sede di convegni in attesa di costruire l’auditorium a Ugolio. Ex casa del clero, ancora lavori per dormitorio. Quanti progetti Caritas», attacca l’anonimo. Il corvo snocciola accuse e cifre, tutte da verificare: «Non si sa che fine hanno fatto i soldi dell’alluvione di Bitti» perché, sostiene l’accusatore celato, «ne sono stati spesi solo una parte di quelli versati». In città l’attenzione è rivolta alla casa del clero di via Lombardia «diventata la casa del vicario». Sibillino, l’anonimo aggiunge: «Da 5 miniappartamenti si è ricavata una suite. Intanto a Nuoro ci sono case parrocchiali disabitate: due in cattedrale, due a San Francesco, una a San Giovanni Battista».

Pare che il corvo abbia scelto con cura indirizzi e nomi a cui far giungere il proprio canto in questa calda estate nuorese. Indica il vescovo come «geometra» uno che prende «misure, fa preventivi, comincia a realizzare». Si fa il paragone con l’Ogliastra definita diocesi sorella, dove si è già realizzato: «Baumela, Caritas-mensa-auditorium-dormitorio a Tortolì e «palestra-seminario a Lanusei». Si mette in discussione il funzionamento di un’opera, quella di Baumela, definita «cattedrale nel deserto» dove il servizio dormitorio sarebbe «sulla carta».

Il corvo di Nuoro riprende a cantare. E lo fa ancora una volta con lettere anonime che, come già negli anni scorsi, prendono di mira la massima autorità della diocesi di Nuoro, il vescovo Antonello Mura, definito nella missiva anonima «il geometra». Lettera che questa volta non è affidata ad un volantinaggio per le strade della città, ma mandata via posta a sacerdoti e arrivata pure nelle case di alcuni fedeli. Uno scritto dove si fanno i conti in tasca alla Diocesi. Chiedendo: «Da dove tutti questi soldi?». Inutilmente L’Unione Sarda ha provato a contattare il vescovo per registrare la sua reazione. Nessuna risposta nemmeno dall’Ufficio relazioni pubbliche della Diocesi.

Il corvo di Nuoro riprende a cantare. E lo fa ancora una volta con lettere anonime che, come già negli anni scorsi, prendono di mira la massima autorità della diocesi di Nuoro, il vescovo Antonello Mura, definito nella missiva anonima «il geometra». Lettera che questa volta non è affidata ad un volantinaggio per le strade della città, ma mandata via posta a sacerdoti e arrivata pure nelle case di alcuni fedeli. Uno scritto dove si fanno i conti in tasca alla Diocesi. Chiedendo: «Da dove tutti questi soldi?». Inutilmente L’Unione Sarda ha provato a contattare il vescovo per registrare la sua reazione. Nessuna risposta nemmeno dall’Ufficio relazioni pubbliche della Diocesi.

La lettera

Pare che il corvo abbia scelto con cura indirizzi e nomi a cui far giungere il proprio canto in questa calda estate nuorese. Indica il vescovo come «geometra» uno che prende «misure, fa preventivi, comincia a realizzare». Si fa il paragone con l’Ogliastra definita diocesi sorella, dove si è già realizzato: «Baumela, Caritas-mensa-auditorium-dormitorio a Tortolì e «palestra-seminario a Lanusei». Si mette in discussione il funzionamento di un’opera, quella di Baumela, definita «cattedrale nel deserto» dove il servizio dormitorio sarebbe «sulla carta».

Nuoro, lavori e scelte

Il Corvo poi sposta l’attenzione sulla Diocesi Nuorese, contestando scelte e spese: «A La Caletta fervono i lavori per la pastorale del turismo. A Galanoli si lavora per una sede di convegni in attesa di costruire l’auditorium a Ugolio. Ex casa del clero, ancora lavori per dormitorio. Quanti progetti Caritas», attacca l’anonimo. Il corvo snocciola accuse e cifre, tutte da verificare: «Non si sa che fine hanno fatto i soldi dell’alluvione di Bitti» perché, sostiene l’accusatore celato, «ne sono stati spesi solo una parte di quelli versati». In città l’attenzione è rivolta alla casa del clero di via Lombardia «diventata la casa del vicario». Sibillino, l’anonimo aggiunge: «Da 5 miniappartamenti si è ricavata una suite. Intanto a Nuoro ci sono case parrocchiali disabitate: due in cattedrale, due a San Francesco, una a San Giovanni Battista».

«Da dove i soldi?»

La lettera si chiude con due domande, tra cui: «Da dove i soldi?». Tra le somme citate, 100 mila euro sono i contributi che la Regione ha dato alla Diocesi di Lanusei per la Pastorale del Turismo. Anche se negli ambienti ecclesiastici si fa notare come nel rendiconto obbligatorio sulla quota dell’Otto per mille, nel 2021, in piena pandemia e crisi economica, la Diocesi ha speso oltre 113 mila euro in meno per interventi caritativi rispetto al bilancio dell’anno precedente. Non mancano progetti in fase di realizzazione come la sistemazione dell’area esterna alla Madonna di Fatima di La Caletta: 250 mila euro per preparare l'anfiteatro per la Pastorale del Turismo. Spese che, evidentemente, hanno alimentato il calamaio del Corvo, che diffonde i suoi sospetti tra i fedeli del capoluogo, nel silenzio della Diocesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata