Un contratto per 72 disoccupati 

Entro fine mese la selezione delle ultime figure professionali richieste, poi si partirà a marzo con i cantieri LavoRas definiti dal Comune e finanziati dalla Regione con 1 milione e 300mila euro circa. Sei i progetti messi in campo e settantadue disoccupati quartesi da assumere per otto mesi: operai, giardinieri, ma anche ingegneri, geometri, architetti e archeologici senza più un impiego fisso e pronti a mettersi in gioco per un contratto a tempo. Una boccata d’ossigeno per i tanti disoccupati residenti in città, e una serie di interventi utili per il territorio comunale.

Le liste

Le graduatorie definitive per le ultime figure professionali richieste sono state pubblicate prima della fine dell’anno: due programmatori informatici, altrettanti documentaristi specializzati in montaggio cinematografico, due ingegneri, tre guide turistiche e un giardiniere. «La selezione per l’idoneità al lavoro inizierà il 17 gennaio e si conta di concluderla alla fine della stessa settimana», assicurano dal Comune. Poi il via ai cantieri in primavera, tutto gestito per otto mesi da una cooperativa.

I sei progetti dovrebbero partire entro marzo, intoppi permettendo. Tra i cantieri c’è quello per la valorizzazione dei beni culturali e siti archeologici attraverso la riqualificazione degli accessi: dal Nuraghe Diana alla Villa romana, che saranno ripuliti e sistemati - con il benestare della Sovrintendenza alla quale spetta il rilascio dell’autorizzazione ai lavori - in attesa di una valorizzazione completa di tutto il patrimonio culturale quartese. Ma il progetto si allarga anche alla digitalizzazione dei beni culturali: l’obiettivo è realizzare un grande archivio digitale di tutti i monumenti, le chiese, così come le antiche case campidanesi e i siti archeologici presenti in città, che diventeranno a portata di click attraverso un sito web creato ad hoc. Un cantiere sarà dedicato al censimento del patrimonio comunale, con tanto di accatastamento, insieme alla predisposizione dell’attestato di prestazione energetica e alla valutazione di ciascuna struttura di proprietà del Comune. C’è anche il progetto che riguarda il settore Ambiente e Servizi tecnologici, con la sistemazione delle strade comunali per scongiurare incendi, e quello degli interventi di manutenzione ordinaria su edifici scolastici e altre strutture pubbliche. Un cantiere a parte è stato studiato per l’Urbanistica e il settore dell’Edilizia privata, in affanno da tempo: la missione numero uno del progetto studiato dall’amministrazione comunale è la digitalizzazione di tutte le pratiche che consenta ai cittadini l’accesso ai documenti in tempi rapidi. Un supporto ulteriore dopo il recente via all’ufficio condoni con i lavoratori interinali.

Il piano