Un consorzio sulla via del mare 

Il Comune punta su viale Colombo come salotto buono della città e via dello shopping, insieme a via Porcu. Strategia condivisa dagli stessi commercianti della strada che porta verso il Poetto, con tanto di centro commerciale naturale appena nato: “La via del mare”, questo il nome scelto, che conta già cinquanta adesioni fra negozianti e ristoratori della zona. Lì dove il Comune vuole trasferire il futuro mercato civico - un food market in stile Barcellona - e si ipotizza il senso unico con il passaggio della metropolitana, tutto già allo studio di ingegneri e progettisti.

Il nuovo consorzio - finalizzato a promuovere e sostenere l'attività dei negozi del viale - è nato con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi offerti al cittadino e ai turisti che frequentano la città. Un progetto concretizzato dopo l’input del Comune, accolto con favore da un primo gruppo di commercianti che nei giorni scorsi ha formalizzato la costituzione dell’associazione: Luca Stocchino è stato eletto presidente, con Giuliana Chiello vice e Tommaso Marci tesoriere. Insieme a loro ci sono altri nove imprenditori titolari di attività lungo la strada che fanno parte del direttivo: Andrea Matta, Francesca Poddighe, Gabriele Corrias, Giuseppe Vaccaro, Marina Cuccu, Roberto Murgia, Stefania Siddi e Vincenzo Meloni. Definito anche il logo con il mare e la sagoma di un fenicottero come sfondo.

L’amministrazione comunale è tra i promotori dell’iniziativa. I primi incontri sono stati organizzati insieme all’assessora alle Attività produttive Rossana Perra e i tecnici del settore competente. «Salutiamo con grande soddisfazione la nascita del nuovo centro commerciale naturale di viale Colombo», le parole dell’assessora Perra, «i consorzi sono di fondamentale importanza per valorizzare e sostenere il commercio. Sono un presidio, non solo economico ma anche sociale». Sempre presente anche la leader della maggioranza Valeria Piras: «Questa nuova realtà è la dimostrazione dell’attuale fermento della città e rappresenta delle categorie che nonostante le tante difficoltà non vogliono arrendersi», commenta Piras. «Siamo dell’idea che le piccole attività disegnino le nostre città e ne scandiscano la quotidianità, per questo motivo svolgono un ruolo importante che va oltre il semplice servizio offerto. E siamo certi che unendosi riusciranno ad avere un ruolo ancora più attivo».

I progetti e il mercato

In città è già attivo il consorzio di via Eligio Porcu, dove da mesi i commercianti stanno portando avanti una serie di iniziative . Ora anche viale Colombo ci prova, in attesa del via libera definitivo all’arrivo del nuovo mercato civico proposto dai privati tramite project financing: non solo box per la vendita di carne, pesce, pane, frutta e verdura, ma anche bar con sedie e tavolini per aperitivi all’aperto. Entro settembre la Giunta dovrà prendere la decisione finale sul progetto, senza escludere il passaggio della metropolitana e il senso unico.

